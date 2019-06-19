Нардеп: сьогодні вранці Тимчука бачили у парламенті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Про загибель Тимчука нардепи дізналися за кілька хвилин до того, як про це оголосив спікер

Тимчук чистив пістолет чи був у Раді?

Народний депутат від Блоку Петра Порошенка Олександр Бригинець стверджує, що загиблий сьогодні вдень Дмитро Тимчук вранці був присутній у залі.

«Я особисто не бачив, але хлопці казали», - відповів він на запитання кореспондента «Главкома» про те, чи бачився сьогодні у стінах парламенту із Тимчуком.

Водночас Бригинець не зміг відповісти на питання, від кого саме він це почув. «Розумієте, ми всі були в шоці. Про загибель Тимчука ми дізналися за кілька хвилин до того, як про це оголосив спікер Андрій Парубій. Тому я не запам’ятав, від кого чув, що його бачили зранку», - додав Бригінець.

Як повідомлялось, Тимчук проживав у будинку на бульварі Перова – це лівий берег. Іншими словами, не сусідня із парламентом будівля.

Разом з тим, на сайті Верховної Ради була інформація про те, що згідно з електронною реєстрацією, Тимчук числився присутнім у залі. На це звернула увагу волонтер Олена Козаченко.

Наразі ж на сторінці електронної реєстрації прізвище Тимчука і дані про його присутність у залі засідань вже відсутні.

Згідно з інформацією на сайті Ради, Тимчук добросовісно відвідував засідання: був присутнім на 91% засідань.

Як повідомлялось, народного депутата Дмитра Тимчука знайшли застреленим у свої квартирі.

Після того, як у залі парламенту прозвучала новина про загибель нардепа Дмитра Тимчука, у Верховній Раді вшанували пам'ять нардепа хвилиною мовчання.

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк висловив співчуття рідним і близьким народного Тимчука.

У МВС не виключають, що Тимчука було вбито, однак розглядають і інші версії, серед яких - необережне поводження зі зброєю.

Глава держави Володимир Зеленський назвав великою втратою загибель Тимчука. «Патріот, народний депутат, офіцер, військовий журналіст, а від початку російської агресії в Криму співзасновник «Інформаційного спротиву» надійно тримав фронт інформаційної війни. Президент співчуває рідним і близьким Дмитра», - йдеться в повідомленні президента України в Twitter.

В коментарі «Главкому» військовий експерт Ігор Романенко підкреслив: не вірить у те, що Тимчук міг застрелитися випадково під час чистки зброї. У свою чергу у «Народному фронті» припускають, що загибель Тимчука - це замасковане вбивство.