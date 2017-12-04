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    Поліція припинила діяльність трьох підпільних гральних закладів в Ужгороді

    Під час обшуків вилучено більше двох десятків одиниць техніки
    Співробітники Ужгородського відділу поліції за рішенням суду провели обшуки у трьох закладах, що займалися незаконним гральним бізнесом в Ужгороді. Як повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області, наразі діяльність вказаних підпільних гральних закладів припинена. «Були проведені санкціоновані судом обшуки
    • Сьогодні, 06:54
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    Одни з незаконних гральних закладів в Ужгороді
    Одни з незаконних гральних закладів в Ужгороді

    Під час обшуків вилучено більше двох десятків одиниць техніки

    Співробітники Ужгородського відділу поліції за рішенням суду провели обшуки у трьох закладах, що займалися незаконним гральним бізнесом в Ужгороді.

    Як повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області, наразі діяльність вказаних підпільних гральних закладів припинена.

    «Були проведені санкціоновані судом обшуки та припинено діяльність трьох підпільних гральних закладів на території обласного центру Закарпаття. Виявлене в цих закладах майно вилучено в якості речових доказів. Поліція направить цю техніку на експертизу. Під час обшуків вилучено більше двох десятків одиниць техніки. Обшуки поліція провела на вулицях Фединця, Залізничній та Бородінай, - розповіла «Унн» речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева.

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    За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 1. ст. 203-2 Кримінального кодексу України, тобто зайняття гральним бізнесом.

    Слідство у даній справі триває.

    Як повідомляв «Главком», правоохоронці за 2017 рік викрили 1300 гральних закладів і надання послуг у сфері грального бізнесу по всій території країни.

    Також, за даними правоохоронців, під час санкціонованих обшуків оперативники поліції вилучили 4,5 млн грн, які були отримані злочинним шляхом.

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