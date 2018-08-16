Поліція провела 50 обшуків у справі наркоугрупування «Біле братство»



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Фото: прес-служба Національної поліції України

Поліцейські встановлюють місця виготовлення та збуту наркотичних засобів

У ході розслідування діяльності наркоугрупування «Біле братство» поліція провела 50 санкціонованих обшуків у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Зазначається, що під час обшуків вилучено пістолети, частини до рушниць, глушник, гранати та запали, холодна зброя, набої, до сотні сім-карток різних операторів зв’язку та стільки ж банківських карток, наркотичні речовини рослинного та синтетичного походження, автомобіль Porshe, електронні сканери, реєстраційні номери автомобілів, документи та довідки з ломбардів, готівку у гривнях та валюті, інші свідчення протиправної діяльності.

В поліції повідомили, що поліцейські вийшли на масштабний канал поширення наркотичних засобів у ході розслідування кримінального провадження за фактом замаху на вбивство, що сталося 22 липня на Житомирщині.

«25 липня оперативники кримінальної поліції ГУНП області затримали 32-річного жителя Нікополя Дніпропетровської області. За місцем його тимчасового мешкання у розважальному комплексі Житомирського району було вилучено зброю, боєприпаси та вибухівку. За наявною інформацією, чоловік виконував роль кілера. 28 липня поліцейські затримали лідера злочинного угрупування - 44-річного нікопольця», - заявили в поліції.

Обох підозрюваних у замаху на вбивство та незаконному поводженні зі зброєю взято під варту терміном на 60 діб без можливості внесення застави.

Водночас у рамках досудового розслідування поліцейські встановлюють масштаби протиправної діяльності наркоугрупування, місця виготовлення та збуту наркотичних засобів та інші обставини.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін повідомив, що у Нікополі на Дніпропетровщині поліція провела обшуки у членів організованого злочинного угруповання «Біле братство», які збували наркотики по всій Україні.