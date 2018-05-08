Поліція розслідує отруєння 16 школярів на лінійці у Новомосковську

15 учням медиками був поставлений діагноз вегето-судинний пароксизм

За фактом масового погіршення самопочуття школярів на лінійці у школі Новомосковська розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Дніпропетровській області. «8



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15 учням медиками був поставлений діагноз вегето-судинний пароксизм

За фактом масового погіршення самопочуття школярів на лінійці у школі Новомосковська розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Дніпропетровській області.

«8 травня о восьмій годині ранку на території навчального закладу проходила шкільна лінійка. В ході заходу у 16 дітей різного віку погіршилося самопочуття», - заявили у поліції.

Зазначається, що на місці події лікарі швидкої надали дітям необхідну медичну допомогу.

15 учням медиками був поставлений діагноз вегето-судинний пароксизм. Ще одну дівчинку 2005 року госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці проводять перевірку можливого порушення санітарних норм у школі у Новомосковську.

За інформацією місцевих ЗМІ, дітей до лікарень не госпіталізували через відсутність необхідності.

Нагадаємо, також 8 травня масове отруєння дітей на лінійці сталося у школі №8 міста Черкаси. У ДСНС повідомили, що станом на 14:30 до лікувальних закладів госпіталізовано 53 учні та два вчителя, які під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття. 11 з них перебувають у реанімації.

За фактом отруєння учнів черкаської школи №8 правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».

Президент Петро Порошенко доручив вжити усіх заходів, щоб встановити причину отруєння і надати невідкладну медичну допомогу дітям з Черкас. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вилетів до Черкас, він привіз до отруєних дітей київських лікарів.