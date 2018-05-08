На Дніпропетровщині 19 дітям стало зле на шкільній лінійці

Відомо, що діти перед заходом не відвідували шкільну їдальню

У Новомосковську Дніпропетровської області на лінійці в школі №6 у вівторок, 8 травня, на погане самопочуття поскаржилися 19 дітей. Про це повідомляє Полезная газета. [READ_MORE] Лінійка почалася о 8:00 ранку. Відомо, що діти перед заходом не відвідували шкільну їдальню. Учні відчули легке нездужання, у когось паморочилося в



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Відомо, що діти перед заходом не відвідували шкільну їдальню

У Новомосковську Дніпропетровської області на лінійці в школі №6 у вівторок, 8 травня, на погане самопочуття поскаржилися 19 дітей. Про це повідомляє Полезная газета.

Лінійка почалася о 8:00 ранку. Відомо, що діти перед заходом не відвідували шкільну їдальню.

Учні відчули легке нездужання, у когось паморочилося в голові, але ніхто з них свідомість не втрачав. Керівництво школи прийняло рішення викликати бригаду швидкої допомоги.

Медики надали дітям всю необхідну медичну допомогу. Вони констатували у 18 дітей вегетосудинний пароксизм, їх не госпіталізували. Одній дитині бригада швидкої допомоги поставила діагноз невротична реакція. Дитина 2005 р.н. госпіталізована в дитяче відділення Новомосковської міської лікарні. Після надання медичної допомоги школяра відпустили додому.

Як повідомляв «Главком», у черкаській школі діти на лінійці масово втратили свідомість. На той момент одна дитина опинилась в реанімації. На даний момент навчання в школі призупинене. Причини погіршення стану у дітей встановлюються.

За останніми даними 47 дітей опинились в лікарні, з них 11 - у реанімації.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вилітає до Черкас у зв’язку з масовим отруєнням учнів однієї зі шкіл.

За фактом отруєння десятків учнів черкаської школи №8 відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».

Президент Петро Порошенко доручив вжити усіх заходів, щоб встановити причину отруєння і надати невідкладну медичну допомогу дітям.