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    На Дніпропетровщині 19 дітям стало зле на шкільній лінійці

    Відомо, що діти перед заходом не відвідували шкільну їдальню
    У Новомосковську Дніпропетровської області на лінійці в школі №6 у вівторок, 8 травня, на погане самопочуття поскаржилися 19 дітей. Про це повідомляє Полезная газета. [READ_MORE] Лінійка почалася о 8:00 ранку. Відомо, що діти перед заходом не відвідували шкільну їдальню. Учні відчули легке нездужання, у когось паморочилося в
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    Відомо, що діти перед заходом не відвідували шкільну їдальню

    У Новомосковську Дніпропетровської області на лінійці в школі №6 у вівторок, 8 травня, на погане самопочуття поскаржилися 19 дітей. Про це повідомляє Полезная газета.

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    Лінійка почалася о 8:00 ранку. Відомо, що діти перед заходом не відвідували шкільну їдальню.

    Учні відчули легке нездужання, у когось паморочилося в голові, але ніхто з них свідомість не втрачав. Керівництво школи прийняло рішення викликати бригаду швидкої допомоги.

    Медики надали дітям всю необхідну медичну допомогу. Вони констатували у 18 дітей вегетосудинний пароксизм, їх не госпіталізували. Одній дитині бригада швидкої допомоги поставила діагноз невротична реакція. Дитина 2005 р.н. госпіталізована в дитяче відділення Новомосковської міської лікарні. Після надання медичної допомоги школяра відпустили додому.

    Як повідомляв «Главком», у черкаській школі діти на лінійці масово втратили свідомість. На той момент одна дитина опинилась в реанімації. На даний момент навчання в школі призупинене. Причини погіршення стану у дітей встановлюються.

    За останніми даними 47 дітей опинились в лікарні, з них 11 - у реанімації.

    Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вилітає до Черкас у зв’язку з масовим отруєнням учнів однієї зі шкіл.

    За фактом отруєння десятків учнів черкаської школи №8 відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».

    Президент Петро Порошенко доручив вжити усіх заходів, щоб встановити причину отруєння і надати невідкладну медичну допомогу дітям.

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