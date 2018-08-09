Поліція у Слов’янську затримала 80 бойовиків з початку року



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Майже щодня поліцейські Донеччини виявляють та затримують учасників незаконних збройних формувань в регіоні

У місті Слов’янськ Донецької області з початку року поліція виявила та затримала 80 бойовиків незаконних збройних формувань.

Про це повідомили в поліції Донецької області.

«В результаті співпраці з небайдужими громадянами, в тому числі і з окупованої території, майже щодня поліцейські Донеччини виявляють та затримують учасників незаконних збройних формувань. Тільки в Слов'янську з початку року затримано 80 бойовиків», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що нещодавно 43-річний житель Слов’янська, колишній учасник незаконного збройного формування, який чергував на блокпостах терористів у центрі міста, виявив бажання співпрацювати з поліцією та надав свідчення.

Він розказав, що навесні 2014 року, вступивши в НЗФ, він незаконно здійснював огляд транспорту і громадян в центрі Слов’янська. Після звільнення регіону від окупації найманець залишався за місцем проживання, розраховуючи, що про його протизаконну діяльність ніхто не дізнається. Однак був викритий дільничними офіцерами поліції.