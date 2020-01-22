Гончарук розповів, що станеться з державними стайнями і свинофермами



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Кабмін хоче продати непрофільні активи державних компаній

Глава уряду Олексій Гончарук на нараді з представниками державних підприємств заявив, що непрофільні активи держкомпаній будуть віддані у приватний сектор. Про це він написав у своєму «Фейсбуці».

«Непрофільні активи держкомпаній, які плодять корупцію, будуть віддані у приватний сектор. Їх продаж дозволить підвищити ефективність підприємств державного сектору. Зараз до таких активів належать конюшні, свиноферми та інші. Вони заважають компаніям працювати, не приносять прибутків і створюють передумови для корупції», - йдеться в повідомленні.

Гончарук також наголосив, що Фонд державного майна має «вибудовувати способи залучення інвестицій шляхом продажу приватним інвесторам тих об’єктів, які є збитковими та нестратегічними для країни».

Як писав «Главком», 21 січня Гончарук також доручив Міністерству економіки переглянути зарплати топ-менеджерів і наглядових рад.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 17 січня розглянув звернення Олексія Гончарука про відставку з посади прем’єр-міністра і вирішив дати шанс уряду, доручивши виконати низку завдань. Серед них - представити главі держави нову концепцію зарплат керівників міністерств, відомств, державних компаній та їхніх заступників з урахуванням ситуації в країні, врегулювати ситуацію з преміями топменеджерів НАК «Нафтогаз України», провести в уряді кадрові зміни, переформатувати окремі центральні органи виконавчої влади, налагодити співпрацю з парламентом.

Також нагадаємо, що сьогодні Зеленський і Гончарук виступатимуть у Давосі.