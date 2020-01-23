Новим коронавірусом з Китаю люди могли заразитися від змій — дослідження



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Китайська кобра могла спричинити поширення нового вірусу

Носіями нового коронавірусу є два види плазунів — китайська кобра і багатосмугий крайт

Китайські вчені з’ясували, що новий коронавірус з Китаю може бути гібридом вірусів кажанів та змій, який мутував в організмі плазунів.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Journal of Medical Virology.

Спеціалісти порівняли геном нового коронавірусу та геноми понад 200 інших вірусів. Вони з’ясували, що 2019-nCoV — це гібрид двох коронавірусів, один з яких раніше знаходили в організмі кажанів. Другий вірус вчені раніше не знаходили, однак сам гібрид, скоріш за все, з’явився близько 2 років тому в організмі змій.

Дослідники припускають, що вони заразилися від кажанів, в їхньому організмі два віруси мутували, внаслідок чого з’явився новий, яким згодом заразилися люди.

Носіями нового коронавірусу є два види плазунів — китайська кобра (Naja atra) і багатосмугий крайт (Bungarus multicinctus). На думку спеціалістів, люди могли заразитися вірусом на зараз закритому гуртовому ринку Хуанань в Китаї, на якому продавали зокрема змій і кажанів.

Зазначимо, що ВООЗ поки не збирається оголошувати надзвичайний стан через спалах коронавірусу в Китаї.

Напередодні влада Уханя оголосила про призупинення руху громадського транспорту, жителів попросили не виїжджати за межі населеного пункту.

На тлі поширення у Китаї невідомого коронавірусу, у Римі запровадили додаткові перевірки в аеропорту Ф’юмічіно.

Нагадаємо, що у Таїланді виявили чотири випадки нового коронавірусу з Китаю.

Зазначимо, що Північна Корея тимчасово заборонила з 22 січня в'їзд іноземним туристам через новий смертельний коронавірус у Китаї.

Також у Вашингтоні підтверджений перший випадок захворювання на території США новим типом коронавірусу, який раніше зафіксували в Китаї.