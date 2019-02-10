Поліція відпустила затриманих у Києві активістів



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Активісти руху «Хто замовив Катю Гандзюк?» після звільнення з поліції Фото: Олег Слабоспицький, Facebook

Активісти вже поїхали свідчити щодо дій силовиків у Державне бюро розслідувань

Столична поліція винесла постанови про звільнення затриманих у суботу активістів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвоката Масі Найєм.

За його словами, постанови про звільнення винесені через недостатність доказів у вчиненні особами зазначеного кримінального правопорушення.

«Поліція винесла постанови про звільнення затриманих у порядку ст. 208 КПК за фактом можливого порушення ними ч. 4 ст. 296 ККУ. Підстава - не здобуто достатніх доказів у вчиненні особами зазначеного кримінального правопорушення, в зв’язку з чим їм не були вручені підозри і не будуть вручені станом на час фактичного затримання», – написав Найєм.

Зазначається, що необхідно провести низку слідчих дій, які не можуть бути виконані протягом 24 годин.

«Згідно з ч. 2 та 3 ст. 278 КПК, підозра вручається особі не пізніше 24 годин з моменту її затримання; якщо особі не вручено повідомлення про підозру після 24 годин з моменту затримання, така особа підлягає негайному звільненню», - додав адвокат.

Напередодні Найєм повідомив, що за статтею 208 КПК було затримано 15 активістів.

Активіст Олег Слабоспицький додав, що активістів вже відпустили, вони поїхали свідчити щодо дій силовиків у Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, що активістів, які у суботу були на акції «Хто замовив Катю Гандзюк?» під час мітингу Юлії Тимошенко, затримали та побили правоохоронці. За даними поліції, у цих осіб були виявлені зеленка, газові балончики та ножі. Окрім того, стверджується, що молоді люди були із прикритими обличчями.

Потім столична поліція заявила, що невідомі спробували штурмувати управління поліції у Києві. Було затримано близько 40 осіб.

Також у мережі було оприлюднено відео побиття в Подільському управлінні поліції в Києві активістів, які були перед цим затримані поліцією на мітингу кандидата в президенти Юлії Тимошенко.

Голова Національної поліції Сергій Князєв відреагував на побиття активістів. Він вважає, що інцидент став наслідком загострення виборчого процесу. Князєв також заявив, що поліція буде діяти «законно, адекватно, але безкомпромісно».

Через побиття поліцією у Подільському управлінні поліції Києва активістів руху «Хто замовив Катю Гандзюк?», що були затримані під час мітингу кандидата у президенти Юлії Тимошенко, порушено кримінальне провадження.

Ввечері 9 лютого кілька десятків активістів обстріляли з салютних установок спецкомлекс «Фортеця», де проживає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.