Поліція відсьогодні збільшила кількість радарів TruCam на дорогах (карта) графіка



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Радари TruCam з 12 червня з’являться ще на 24 ділянках українських доріг

На дорогах України працюватиме 115 приладів TruCam, а вимірювання здійснюватиметься на 209 ділянках

Кількість ділянок на українських дорогах, де використовуватимуться радари для вимірювання швидкості TruCam, відсьогодні збільшиться на 24 ділянки.

Про це повідомив у Facebook перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Поряд із фіксацією в автоматичному режимі продовжуємо працювати з приладами для вимірювання швидкості TruCAM. Вже з 12 червня збільшуємо кількість ділянок, де будуть здійснюватися такі вимірювання. З'явиться ще 24 нових ділянки, а також буде розширено вже сім існуючих», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на дорогах України працюватиме 115 приладів TruCam, а вимірювання здійснюватиметься на 209 ділянках.

Карта клікабельна

На сайті Патрульної поліції опубліковано карту, де позначені ділянки, на яких вимірюється швидкість цими приладами; на дорозі встановлені відповідні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень; у місцях фіксації порушень стоїть службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

Як відомо, в Україні з 8 жовтня 2018 року порушення водіїв на дорогах почали фіксувати за допомогою радарів TruCam - лазерних приладів для вимірювання швидкості руху автомобіля з веденням відеофіксації. До 15 жовтня 2018 року прилади працювали в пілотному режимі.

Нагадаємо, 1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в Києві та на автомагістралях Київської області. Камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

2 червня правоохоронці надіслали перші 2400 «листів щастя» через порушення швидкісного режиму.

Власники автомобілів в Україні вже почали отримувати штрафи з камер автофіксації, звані в народі «листами щастя». Повідомлення про порушення правил дорожнього руху надходять зареєстрованим автовласникам. На них показані фото, відео та місце порушення ПДР. Також є пропозиція сплатити штраф з 50-відсотковою знижкою.

Система автоматичної фотовідеофіксації мала розпочати роботу 1 травня, але її відклали через карантин.

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