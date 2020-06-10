Платний проїзд: з яких вантажівок в Україні хочуть брати гроші



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Платний проїзд для вантажівок хочуть ввести в Україні

В рамках нововведення на дорогах встановлять спеціальне обладнання

В Україні можуть з’явитися платні дороги. Корпорація «Укравтодор» пропонує брати плату з власників вантажівок за користування дорогами і в Раді вже зареєстрували два законопроєкти, згідно з якими додаткове фінансування направлять на підтримку стану доріг.

Гроші будуть брати з усіх вантажівок, важчих за 12 тонн, збирати оплату – через супутникові технології (систем GNSS).

На дорогах встановлять обладнання – воно буде зчитувати інформацію зі спеціальних пристроїв, якими повинні бути оснащені вантажівки вагою понад 12 тонн.

За порушення норм перевізнику загрожує штраф – 8500 грн, окремо ще оштрафують водія на 3220 грн, а за повторне порушення – 6460 грн.

Автори законопроєкту підрахували, що якщо середній тариф буде 1-3 грн/км, то додаткові надходження складуть 9 млрд грн. Це з розрахунку, що в Україні 1,5 млн вантажівок, не враховуючи іноземні. Точна цифра буде залежати від того, на яких дорогах буде стягуватися оплата і за яким тарифом.

Щоб збирати гроші, створять окрему структуру. У законопроєкті йдеться, що це може бути як державне, так і приватне підприємство, яке працюватиме в умовах державно-приватного партнерства.

Якщо депутати ухвалять законопроєкт, то він набуде чинності з 1 січня наступного року. Щоправда, за законопроєктом №3544 до кінця 2023 року він буде поширюватися тільки на іноземних перевізників. Потім нововведення торкнеться і українських вантажівок. Другий проєкт – №3545 – передбачає платний проїзд відразу для всіх вантажівок вагою понад 12 тонн.

«У європейських країнах оплата – для всіх перевізників. Ідея про підтримку національних перевізників має право бути, особливо після тривалого карантину. Це питання зараз обговорюється. Ми обговорювали його з нашими перевізниками – вони готові платити, якщо в підсумку це дасть якісні дороги», – зазначає директор Державного дорожнього науково-дослідного інституту ім. М. П. Шульгіна Артем Безуглий.

Плата буде стягуватися за проїзд вантажівок на дорогах загального користування, зазначає експерт. Це не стосується концесійних доріг або вантажівок з надвагою.

«Норма стосуватиметься всіх транспортних засобів вагою понад 12 тонн. Це робиться виключно для поповнення дорожнього фонду. У майбутньому ця цифра може змінюватися. У Німеччині спочатку плату стягували з вантажівок вагою понад 12 тонн, потім знизили до 3 тонн, і вони таким чином розвивають свою мережу доріг», – зазначає Безуглий.

Однак обмеження за вагою залишаться. Зараз допустима вага вантажівки – 40 тонн. Якщо вага транспортного засобу більша ніж 40 тонн, треба платити штраф. За фактом у нас система вагового контролю зараз не працює, але «Укравтодор» і Укртрансбезпеки роблять ставку на комплекси вагового контролю Weight-in-Motion (WiM). Поки що вони встановлені на в’їздах до Києва. WiM дозволяє зважувати транспорт автоматично під час руху. В майбутньому при порушенні габаритно-вагових обмежень власнику автомобіля буде приходити штраф за адресою реєстрації. Статистика по Києву показує, що 40% вантажівок в’їжджають до столиці з перевантаженням.

Нагадаємо, 1 червня в Україні країні почала роботу система автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). На першому етапі запрацюють камери в Києві та Київській області — їх встановлено вже 50.

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