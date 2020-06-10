За добу камери автофіксації виявили 37 «шумахерів»



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Найбільшою швидкість була в автомобіля Audi S6 на автодорозі Київ – Харків

37 автомобілів рухалися зі швидкістю понад 170 км/год

Патрульна поліція України оприлюднила антирекорди порушень швидкісного режиму за 9 червня.

Так, за минулу добу камери зафіксували 37 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.

«Найбільшою швидкість була в автомобіля Audi S6 з ДНЗ BM638*** — 199 км/год на автодорозі М03 Київ – Харків - Довжанський. Дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год», - зазначила Патрульна поліція.

Найбільшу кількість швидкісний режим порушували автомобілі:

Peugeot Partner державний номерний знак АА716*** - 13 разів,

Skoda Fabia ВО357*** - 9 разів,

Hyundai Santa Fe АВ085*** - 8 разів.

Нагадаємо, 1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в Києві та на автомагістралях Київської області. Камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

2 червня правоохоронці надіслали перші 2400 «листів щастя» через порушення швидкісного режиму.

Власники автомобілів в Україні вже почали отримувати штрафи з камер автофіксації, звані в народі «листами щастя». Повідомлення про порушення правил дорожнього руху надходять зареєстрованим автовласникам. На них показані фото, відео та місце порушення ПДР. Також є пропозиція сплатити штраф з 50-відсотковою знижкою.

Система автоматичної фотовідеофіксації мала розпочати роботу 1 травня, але її відклали через карантин.

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