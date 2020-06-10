  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    За добу камери автофіксації виявили 37 «шумахерів»

    • Розсилка
    Найбільшою швидкість була в автомобіля Audi S6 на автодорозі Київ &ndash; Харків - За добу камери автофіксації виявили 37 «шумахерів»
    Найбільшою швидкість була в автомобіля Audi S6 на автодорозі Київ – Харків

    37 автомобілів рухалися зі швидкістю понад 170 км/год

    Патрульна поліція України оприлюднила антирекорди порушень швидкісного режиму за 9 червня.

    Так, за минулу добу камери зафіксували 37 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.

    «Найбільшою швидкість була в автомобіля Audi S6 з ДНЗ BM638*** — 199 км/год на автодорозі М03 Київ – Харків - Довжанський. Дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год», - зазначила Патрульна поліція.

    Найбільшу кількість швидкісний режим порушували автомобілі:

    • Peugeot Partner державний номерний знак АА716*** - 13 разів,
    • Skoda Fabia ВО357*** - 9 разів,
    • Hyundai Santa Fe АВ085*** - 8 разів.

    Нагадаємо, 1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в Києві та на автомагістралях Київської області. Камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

    2 червня правоохоронці надіслали перші 2400 «листів щастя» через порушення швидкісного режиму.

    Власники автомобілів в Україні вже почали отримувати штрафи з камер автофіксації, звані в народі «листами щастя»Повідомлення про порушення правил дорожнього руху надходять зареєстрованим автовласникам. На них показані фото, відео та місце порушення ПДР. Також є пропозиція сплатити штраф з 50-відсотковою знижкою.

    Система автоматичної фотовідеофіксації мала розпочати роботу 1 травня, але її відклали через карантин.

    «Главком» розповідав, як здійснюватиметься контроль дорожнього руху і що очікує на порушників.

    Читайте також:
    Національна поліція України Київ штраф Київщина ПДР автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ