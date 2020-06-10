Водії показали, як виглядають «листи щастя» про порушення ПДР



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Повідомлення про штраф за порушення ПДР надходять водіям поштою Фото: Auto24

Опубліковано вигляд повідомлень про штрафи за порушення правил дорожнього руху, зафіксованих новою системою автофіксації

Власники автомобілів в Україні почали отримувати штрафи з камер автофіксації, звані в народі «листами щастя». Про це повідомляє Auto24.

Повідомлення про порушення правил дорожнього руху надходять зареєстрованим автовласникам. На них показані фото, відео та місце порушення ПДР. Також є пропозиція сплатити штраф з 50-відсотковою знижкою.

Між іншим, в Україні можуть з’явитися платні дороги. Корпорація «Укравтодор» пропонує брати плату з власників вантажівок за користування дорогами і в Раді вже зареєстрували два законопроєкти, згідно з якими додаткове фінансування направлять на підтримку стану доріг.

Нагадаємо, 1 червня в Україні країні почала роботу система автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). На першому етапі запрацюють камери в Києві та Київській області — їх встановлено вже 50.

«Главком» розповідав, як здійснюватиметься контроль дорожнього руху і що очікує на порушників.



