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    Водії показали, як виглядають «листи щастя» про порушення ПДР

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    <span>Повідомлення про штраф за порушення ПДР надходять водіям поштою&nbsp;</span> - Водії показали, як виглядають «листи щастя» про порушення ПДР
    Повідомлення про штраф за порушення ПДР надходять водіям поштою 
    Фото: Auto24

    Опубліковано вигляд повідомлень про штрафи за порушення правил дорожнього руху, зафіксованих новою системою автофіксації

    Власники автомобілів в Україні почали отримувати штрафи з камер автофіксації, звані в народі «листами щастя». Про це повідомляє Auto24.

    Повідомлення про порушення правил дорожнього руху надходять зареєстрованим автовласникам. На них показані фото, відео та місце порушення ПДР. Також є пропозиція сплатити штраф з 50-відсотковою знижкою.

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    Водії показали, як виглядають «листи щастя» про порушення ПДР
    Водії показали, як виглядають «листи щастя» про порушення ПДР
    Водії показали, як виглядають «листи щастя» про порушення ПДР
    Водії показали, як виглядають «листи щастя» про порушення ПДР
    Водії показали, як виглядають «листи щастя» про порушення ПДР

    Між іншим, в Україні можуть з’явитися платні дороги. Корпорація «Укравтодор» пропонує брати плату з власників вантажівок за користування дорогами і в Раді вже зареєстрували два законопроєкти, згідно з якими додаткове фінансування направлять на підтримку стану доріг.

    Нагадаємо, 1 червня в Україні країні почала роботу система автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). На першому етапі запрацюють камери в Києві та Київській області — їх встановлено вже 50.

    «Главком» розповідав, як здійснюватиметься контроль дорожнього руху і що очікує на порушників.

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