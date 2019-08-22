Поліція затримала учасників збройного угруповання, які грабували елітні квартири



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Жителі Києва намагалися втекти в різні місця країни Фото: Наполіція

Погрожуючи власникам фізичною розправою, зловмисники виносили гроші, сейфи з коштовностями, дорогоцінні речі»

Поліція Київщини затримала учасників збройного угрупування, які грабували елітні квартири, погрожуючи власникам фізичною розправою.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

За словами правоохоронців, у затриманні банди брали участь співробітники Управління кримінального розшуку поліції Київської області, спецпідрозділ КОРД, бійці полку поліції особливого призначення і слідчі-детективи.

Наголошується, що жителі Києва намагалися втекти в різні місця країни. Спецоперація пройшла без застосування табельної вогнепальної зброї.

«Озброєна організована банда нападала на елітні квартири громадян Київської області та інших регіонів. Погрожуючи власникам фізичною розправою, вони виносили гроші, сейфи з коштовностями, дорогоцінні речі», - повідомили в Нацполіції.

Поліція провела обшуки за місцем проживання зловмисників і виявила зброю, вибухівку і частково награбоване майно.

Також поліцією відкрито кримінальне провадження за ст. 257 (Бандитизм) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 15 років з конфіскацією майна.

До слова, під Києвом поліція викрила конопляного аграрія .