Поліція затримала чоловіка, який напередодні напав на суддю Святошинського райсуду



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Нападником виявився охоронець автостоянки, що розташована біля будинку потерпілого

Поліція Києва затримали чоловіка, який напередодні напав на суддю Святошинського районного суду Сергія Дячука. Про це повідомляє прес-служба відомства.

У поліції зазначають, що ним виявився охоронець автостоянки, що розташована біля будинку потерпілого.

За словами судді, він помітив, що біля автостоянки розклали багаття. Коли вийшов на вулицю, то побачив, що охоронець паркування спалював сміття, і зробив йому зауваження. Чоловік на це відреагував неадекватно: схопив металеву палицю та почав наносити удари по руках і голові судді.

Як зазначили в поліції, свідки конфлікту викликали потерпілому «швидку», а зловмисник тим часом з місця пригоди зник.

Правоохоронці досить швидко встановили особу підозрюваного і затримали його. «Ним виявився киянин, 1964 року народження. Наразі зловмисник надає пояснення слідчим Святошинського управління поліції», - додали в поліції.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, увечері 14 вересня в Києві невідомий напав та побив суддю Святошинського районного суду Сергія Дячука, який зокрема слухає справу про розстріл 48 мітингувальників на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року під час Революції Гідності. Суддю госпіталізували до однієї зі столичних лікарень.