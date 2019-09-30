Поліція затримали француза, який розмальовував вагони харківського метро



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27-річний француз розмалював вагони метро

Всі свої дії чоловік знімав на телефон

У Харкові 30 вересня на станції метрополітену затримали громадянина Франції, який намагався розмальовувати вагони і знімав це на відео. Про це повідомляє поліція області.

Інцидент стався на станції «Метробудівників» близько шести годин ранку: хлопець 1992 року народження намагався за допомогою балончика залишити малюнок в одному з вагонів, а також знімав процес на відео.

У прес-службі харківського метрополітену інформацію про затримання підтвердили, додавши, що з іноземцем зараз працюють співробітники поліції і Служби безпеки України: співробітників спецслужби залучили в зв'язку з тим, що затриманий діяв на території критично важливого транспортного об'єкта.

Згідно з актом обстеження загальна сума збитків складає 25 тисяч гривень. Під час особистого огляду у нього виявили балончики з фарбою та ліхтарик.

За завдані Харківському метрополітену збитки щодо іноземця складено адмінпротокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.173 (дрібне хуліганство) КУпАП.

Також нагадаємо, що у Харкові старенька жінка загинула під час спроби спуститися з вікна другого поверху по зв'язаних простирадлах.