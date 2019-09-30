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    Харків’янка загинула, спускаючись з другого поверху по простирадлах

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    79-річна жінка хотіла вийти на вулицю, але не знайшла ключі від квартири - Харків’янка загинула, спускаючись з другого поверху по простирадлах
    79-річна жінка хотіла вийти на вулицю, але не знайшла ключі від квартири

    Від отриманих травм пенсіонерка померла в лікарні

    У Харкові старенька жінка загинула під час спроби спуститися з вікна другого поверху по зв'язаних простирадлах. Про це повідомляється прес-служба місцевої поліції.

    Повідомлення про подію надійшло 28 вересня близько 17:20. На місце виїжджали керівництво і слідчо-оперативна група поліції.

    Правоохоронці опитали очевидців і з'ясували, що 79-річна мешканка багатоповерхівки на вулиці Краснодарській намагалася спуститися з другого поверху вниз по простирадлах. Не втримавшись, жінка впала на землю. Від отриманих травм пенсіонерка померла в лікарні.

    «За попередньою інформацією, жінка хотіла вийти на вулицю, але не знайшла ключі від квартири», - повідомили в поліції.

    Раніше повідомлялося, що у Харкові чоловік віддав шахраю більше $ 48 тисяч доларів США.

    Крім тогро, 

    Також нагадаємо, що у Львові було жорстоко вбито пенсіонера.

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