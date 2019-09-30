Харків’янка загинула, спускаючись з другого поверху по простирадлах
79-річна жінка хотіла вийти на вулицю, але не знайшла ключі від квартири
Від отриманих травм пенсіонерка померла в лікарніУ Харкові старенька жінка загинула під час спроби спуститися з вікна другого поверху по зв'язаних простирадлах. Про це повідомляється прес-служба місцевої поліції.
Повідомлення про подію надійшло 28 вересня близько 17:20. На місце виїжджали керівництво і слідчо-оперативна група поліції.
Правоохоронці опитали очевидців і з'ясували, що 79-річна мешканка багатоповерхівки на вулиці Краснодарській намагалася спуститися з другого поверху вниз по простирадлах. Не втримавшись, жінка впала на землю. Від отриманих травм пенсіонерка померла в лікарні.
«За попередньою інформацією, жінка хотіла вийти на вулицю, але не знайшла ключі від квартири», - повідомили в поліції.
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