Харків’янка загинула, спускаючись з другого поверху по простирадлах



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79-річна жінка хотіла вийти на вулицю, але не знайшла ключі від квартири

Від отриманих травм пенсіонерка померла в лікарні

У Харкові старенька жінка загинула під час спроби спуститися з вікна другого поверху по зв'язаних простирадлах. Про це повідомляється прес-служба місцевої поліції.

Повідомлення про подію надійшло 28 вересня близько 17:20. На місце виїжджали керівництво і слідчо-оперативна група поліції.

Правоохоронці опитали очевидців і з'ясували, що 79-річна мешканка багатоповерхівки на вулиці Краснодарській намагалася спуститися з другого поверху вниз по простирадлах. Не втримавшись, жінка впала на землю. Від отриманих травм пенсіонерка померла в лікарні.

«За попередньою інформацією, жінка хотіла вийти на вулицю, але не знайшла ключі від квартири», - повідомили в поліції.

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