Стало відомо, що має зробити Україна в обмін на нову програму МВФ



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9 червня МВФ затвердив 18-місячну програму підтримки України на 5 млрд доларів

Після виділення першого траншу в розмірі $2,1 млрд, планується чотири перегляди програми

Міжнародний валютний фонд опублікував Лист про наміри та Меморандум економічної та фінансової політики, які підписані президентом, прем'єром, міністром фінансів і главою Нацбанку України в рамках запиту нової 18-місячної програми фінансування stand by на $5 млрд.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

Згідно з опублікованими матеріалами, після виділення першого траншу в розмірі $2,1 млрд, планується чотири перегляди програми - за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня і 1 грудня цього року і 15 травня і 15 жовтня - наступного.

За підсумками двох переглядів в цьому році Україна зможе отримати ще $1,5 млрд.

Найближчими структурними «маяками» в меморандумі зазначено: затвердження до кінця червня планів скорочення проблемних кредитів держбанків, перегляд до кінця серпня тарифів на опалення з повним відображенням витрат на газ і капвкладення і прийняття порядку спрощеної зміни побутовими споживачами постачальника газу.

До кінця вересня заплановано розширити повноваження наглядової ради «Нафтогазу України» і ввести корпоративне управління.

Також, серед іншого, до кінця березня 2021 року має бути завершений аудит бюджетних витрат, пов'язаних з боротьбою з Covid-19.

Нагадаємо, 9 червня МВФ затвердив 18-місячну програму підтримки України на 5 млрд доларів.

Це дозволяє негайно виплатити Україні перший транш кредиту (близько 2,1 млрд доларів). Залишок розділять ще на чотири транші. Попередня програма stand-by (SBA) для України була прийнята МВФ в грудні 2018 року. Україна отримала з нього єдиний транш в розмірі $1,4 млрд.