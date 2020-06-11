Пане президенте, в нашій країні щось не так
Різні підходи до резонансних справ
Колишній міністр з уряду Азарова Кожара застрелив людину, вийшов на волю під сміховинний залог, спокійно живе у себе дома.
Звинувачені по справі Шеремета Антоненко та Кузьменко сидять під вартою без жодних притомних доказів з минулого року.
Катерина Гандзюк не змогла захистити себе від нападника, загинула від жахливих опіків. Замовники не покарані.
Сергій Стерненко зміг захистити себе від нападника, отримав підозру в умисному вбивстві, пішов під суд.
Пане Президенте, чи не здається вам, що у нашій країні щось пішло не так?
UPD: Кожару сьогодні знову взяли під варту) співпало так
Джерело: блог Дениса Казанського