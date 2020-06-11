Пане президенте, в нашій країні щось не так

Різні підходи до резонансних справ

Колишній міністр з уряду Азарова Кожара застрелив людину, вийшов на волю під сміховинний залог, спокійно живе у себе дома.

Звинувачені по справі Шеремета Антоненко та Кузьменко сидять під вартою без жодних притомних доказів з минулого року.

Катерина Гандзюк не змогла захистити себе від нападника, загинула від жахливих опіків. Замовники не покарані.

Сергій Стерненко зміг захистити себе від нападника, отримав підозру в умисному вбивстві, пішов під суд.

Пане Президенте, чи не здається вам, що у нашій країні щось пішло не так?

UPD: Кожару сьогодні знову взяли під варту) співпало так

Джерело: блог Дениса Казанського

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