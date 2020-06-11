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    Думки вголос

    Пане президенте, в нашій країні щось не так

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Пане президенте, в нашій країні щось не так

    Різні підходи до резонансних справ

    Колишній міністр з уряду Азарова Кожара застрелив людину, вийшов на волю під сміховинний залог, спокійно живе у себе дома.

    Звинувачені по справі Шеремета Антоненко та Кузьменко сидять під вартою без жодних притомних доказів з минулого року.

    Катерина Гандзюк не змогла захистити себе від нападника, загинула від жахливих опіків. Замовники не покарані.

    Сергій Стерненко зміг захистити себе від нападника, отримав підозру в умисному вбивстві, пішов під суд.

    Пане Президенте, чи не здається вам, що у нашій країні щось пішло не так?

    UPD: Кожару сьогодні знову взяли під варту) співпало так

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Володимир Зеленський президент Катерина Гандзюк Юлія Кузьменко Андрій Антоненко Сергій Стерненко
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