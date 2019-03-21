У РФ хочуть політв'язня Гриба ув’язнити на шість років



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Дебати у справі українського політв'язня Павла Гриба призначені на 21 та 22 березня

Термін ув’язнення пропонують відраховувати з 25 серпня 2017 року

На судових дебатах у справі українського політв'язня Павла Гриба прокурори вимагають ув’язнити українця на шість років. Про це повідомляє «Громадське».

Як зазначається, термін ув’язнення пропонують відраховувати з 25 серпня 2017 року.

Нагадаємо, у російському Ростові-на-Дону розпочалися дебати у справі українського політв'язня Павла Гриба.

Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії призначив дебати на 21 та 22 березня.

На засіданні у справі українського політв'язня Павла Гриба 4 березня у російському Ростові-на-Дону виступив його український лікар Василь Притула.

18 лютого засідання Північно-Кавказького окружного військового суду Ростова-на-Дону у справі українського політв'язня Павла Гриба не відбулося. Батько Павла Ігор Гриб заявив, що зрив засідання завчасно спланували у зв'язку з тим, що на засідання з України прибув професор Василь Притула, який лікував Павла з дитинства.

На засіданні 18 лютого мали розглянути висновки розслідування на заяву Павла стосовно застосування до нього слідчими в Краснодарі фізичного насилля з метою «вибиття» свідчень. Наступне судове засідання заплановане на 4 березня 2019 року.

Раніше Ігор Гриб, повідомив, що у 20-річного українського політв'язня Павла Гриба, якого незаконно утримують у Росії, ймовірно виявили симптоми хвороби Альцгеймера.

Раніше українська омбудсмен заявила, що політв'язень Гриб потребує негайної операції на серці.

29 січня Росія відмовила українському консулу у наданні дозволу на відвідування Павла Гриба.

Під час засідання 24 січня політв'язню Павлу Грибу викликали швидку допомогу через стан здоров'я.

21 грудня 2018 року суд відмовився відпустити політв’язня Гриба з СІЗО під домашній арешт за станом здоров’я. Наглядова комісія в РФ назвала умови СІЗО придатними для утримання Павла.

Раніше на суді у справі Гриба свідок з боку обвинувачення частково відмовилася від своїх попередніх слів та дала свідчення на користь українця.