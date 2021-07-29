Українським аграріям частково повернуть ставку ПДВ 20%. Зеленський підписав закон

Документ про ПДВ набирає чинності з наступного дня після опублікування

При цьому залишається ставка ПДВ у 14% при операціях щодо постачання зернових

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який повертає аграріям ставку ПДВ у 20% на окремі види продукції. Про це повідомляє Офіс президента.

«Документ покликаний зменшити ризики від підвищення цін на харчові продукти, а також створити рівні умови оподаткування ПДВ для сільськогосподарських виробників і підприємств переробної галузі.

Закон відновлює 20-відсоткову ставку податку на додану вартість при ввезенні на територію України великої рогатої худоби, свиней та овець, молока, жита, вівса, насіння льону, олійних культур, цукрових буряків», – йдеться у повідомленні.

При цьому залишається ставка ПДВ у 14% при операціях щодо постачання пшениці та жита (меслин), ячменю, кукурудзи, соєвих бобів, свиріпи або ріпаку, соняшнику.

Документ набирає чинності з наступного дня після опублікування і застосовується до податкових періодів, починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем опублікування цього закону.

Верховна Рада на засіданні 1 липня ухвалила доопрацьований законопроєкт №5425-д у цілому, чим повернула аграріям ставку ПДВ у 20% на окремі види продукції.

Ставку податку на додану вартість 20% повернули при оподаткуванні операцій щодо постачання на митній території України та ввезення на неї наступної сільгосппродукції:

0102 (велика рогата худоба, жива); 0103 (свині, живі), 0104 10 (вівці живі), 0401 (в частині молока незбираного), 1002 (жито), 1004 (овес), 1204 00 (насіння льону, подрiбнене або неподрiбнене), 1207 (насіння та плоди інших олійних культур, подрiбненi або неподрiбненi), 1212 91 (цукрові буряки).

Залишили ставку ПДВ 14% щодо операцій з постачання: 1001 (пшениця і суміш пшениці та жита (меслин), 1003 (ячмінь), 1005 (кукурудза), 1201 (соєві боби, подрiбненi або неподрiбненi), 1205 (насіння свиріпи або ріпаку, подрiбнене або неподрiбнене), 1206 00 (насіння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене).

Нагадаємо, у лютому президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції» за номером 1115-ІХ.

До слова, експерти переконували, що зниження ПДВ для обраних аграріїв ніяк не вплине на вартість продуктів для українців. Зокрема, голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко зазначив, щоб забезпечити зниження цін на агропродукцію для кінцевого споживача, необхідно було зменшити ПДВ для всіх груп продукції і по всьому ланцюгу її виробництва, включаючи переробку.