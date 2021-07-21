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    Алкоголь та тютюн можуть зникнути з супермаркетів

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    Алкоголь, цигарки, електронні сигарети, IQOS і Glо планують продавати тільки в спеціалізованих магазинах - Алкоголь та тютюн можуть зникнути з супермаркетів

    Алкоголь, цигарки, електронні сигарети, IQOS і Glо планують продавати тільки в спеціалізованих магазинах

    Фото з відкритих джерел

    Депутати хочуть змінити правила продажу алкоголю та сигарет

    У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким хочуть змінити точки продажу алкоголю, сигарет, електронних сигарет, IQOS і Glо. Продавати ці товари планують тільки в спеціалізованих магазинах, пише OBOZREVATEL.

    Ініціатор документа – член комітету Ради з питань молоді та спорту, нардеп від «Слуги народу» Георгій Мазурашу пропонує, щоб пиво, алкогольні та слабоалкогольні напої, столові вина, тютюнові вироби, електронні сигарети й рідини до них, а також пристрої для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння продавалися тільки в спеціалізованих стаціонарних торгових точках.

    Інші товари в цих магазинах, крім перелічених, продаватися не можуть. Тому реалізовувати алкоголь і тютюн буде заборонено в приміщеннях торгових організацій, які продають харчові продукти, товари дитячого асортименту та спортивні товари.

    У випадку порушення вимог накладатимуть штраф – 10 прожиткових мінімумів працездатних осіб, установлених на момент сплати. Зараз він становив би 23 790 грн.

    У законі не прописано, якими мають бути спеціально відведені місця продажу.

    «Загалом за нормами Рамкової конвенції ВООЗ у боротьбі проти тютюну пропозицій про окремі місця для продажу таких виробів немає. Водночас практика певних країн свідчить, що це діє як спосіб зменшення їхньої доступності», – розповів фахівець громадської організації «Життя» Дмитро Купира.

    Законопроєкт направили на розгляд комітету.

    Як і раніше, продаж алкоголю і тютюну буде заборонено:

    • особам, які не досягли 18 років;
    • у приміщеннях і на території навчальних закладів і закладів охорони здоров'я, крім ресторанів на території санаторіїв;
    • у закритих спортивних спорудах, крім пива у пластиковій тарі;
    • з торгових автоматів;
    • у споживчих упаковках, що містять менш як 20 сигарет;
    • з рук;
    • у не призначених для цього місцях торгівлі;
    • на полицях самообслуговування. Винятком є сигарети в блоках, алкогольні та слабоалкогольні напої, вино й пиво.

    Нагадаємо, із квітня 2020 року по квітень 2021 року в Україні підвищились ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби вітчизняного виробництва.

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    Теги: продукти алкоголь ціни тютюнові вироби штраф IQOS Георгій Мазурашу пиво
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    Алкоголь та тютюн можуть зникнути з супермаркетів