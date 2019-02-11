Польща купить у США артилерійські системи залпового вогню за $414 млн



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Система HIMARS призначена для стрільби керованими і некерованими ракетами

Глава міноборони Польщі заявив, що безпека є одним із пріоритетів уряду

Польща придбає американську ракетну артилерійську систему підвищеної мобільності HIMARS.

Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, пише «Польське радіо».

За словами міністра, Варшава заплатить за систему «вигідні ціну», відповідний договір буде підписано 13 лютого.

«Безпека є безцінною. Зрештою, безпека є одним із пріоритетів уряду Матеуша Моравецького. Я, натомість, хочу вас запевнити, що цей договір стосується закупівлі сучасного військового спорядження за добру ціну. За дивізіон HIMARS ми заплатимо 414 мільйонів доларів. Це добра ціна», - зазначив Блащак.

Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року Державний департамент США схвалив продаж Польщі 20 ракетних артилерійських систем підвищеної мобільності та відповідне обладнання на суму в майже 655 мільйонів доларів США.

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) – це високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки.

Система призначена для стрільби керованими і некерованими ракетами. Максимальна дальність - 300 км. Закупівля цих систем становить важливий елемент модернізації польських збройних сил.