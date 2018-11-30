США продадуть Польщі 20 новітніх артилерійських систем



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20 ракетних артилерійських систем підвищеної мобільності та відповідне обладнання коштуватиме Польщі майже 655 мільйонів доларів США

Польща планує використовувати ці оборонні системи для модернізації армії

Державний департамент США схвалив продаж Польщі 20 ракетних артилерійських систем підвищеної мобільності та відповідне обладнання на суму в майже 655 мільйонів доларів США. Про це йдеться у повідомленні на сайті агентства Міноборони США з оборонної співпраці та безпеки.

«Державний департамент США схвалив продаж Польщі 20 ракетних артилерійських систем підвищеної мобільності та відповідне обладнання на суму в майже 655 мільйонів доларів США», - йдеться у повідомленні агентства.

В американському відомстві також додали, що вже надіслали до Конгресу повідомлення про відповідне рішення Держдепу.

Зазначається, що запропонований продаж зброї покращить безпеку Польщі, яка в свою чергу забезпечує політичну стабільність й економічний прогрес в Європі. Продаж зброї також відповідає стратегії Сполучених Штатів - надавати ключовим союзникам в регіоні модернізовані системи для підвищення рівня співпраці з американським військовими та рівня безпеки в регіоні.

Як заявили в агентстві, Польща планує використовувати ці оборонні системи для модернізації армії та розширення можливостей для захисту національної безпеки та стримування регіональних загроз.

Як повідомлялося, Польща хоче ще більше санкцій для Росії.