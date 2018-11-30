США продадуть Польщі 20 новітніх артилерійських систем
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Польща планує використовувати ці оборонні системи для модернізації армії
Державний департамент США схвалив продаж Польщі 20 ракетних артилерійських систем підвищеної мобільності та відповідне обладнання на суму в майже 655 мільйонів доларів США. Про це йдеться у повідомленні на сайті агентства Міноборони США з оборонної співпраці та безпеки.
«Державний департамент США схвалив продаж Польщі 20 ракетних артилерійських систем підвищеної мобільності та відповідне обладнання на суму в майже 655 мільйонів доларів США», - йдеться у повідомленні агентства.
В американському відомстві також додали, що вже надіслали до Конгресу повідомлення про відповідне рішення Держдепу.
Зазначається, що запропонований продаж зброї покращить безпеку Польщі, яка в свою чергу забезпечує політичну стабільність й економічний прогрес в Європі. Продаж зброї також відповідає стратегії Сполучених Штатів - надавати ключовим союзникам в регіоні модернізовані системи для підвищення рівня співпраці з американським військовими та рівня безпеки в регіоні.
Як заявили в агентстві, Польща планує використовувати ці оборонні системи для модернізації армії та розширення можливостей для захисту національної безпеки та стримування регіональних загроз.
Як повідомлялося, Польща хоче ще більше санкцій для Росії.