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    Польща не пустила російське судно в свої територіальні води через кримських курсантів

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    Російський парусник &laquo;Сєдов&raquo; - Польща не пустила російське судно в свої територіальні води через кримських курсантів
    Російський парусник «Сєдов»
    Фото: commons.wikimedia.org/Christian Ferrer/CC BY-SA 3.0

    Допуск судна в Польщу суперечив би політиці невизнання анексії Криму, заявили в МЗС Польщі

    Уряд Польщі не дозволив зайти в територіальні води країни російському паруснику «Сєдов» через те, що на його борту перебувають понад 70 курсантів так званого Керченського державного морського технологічного університету.

    Як повідомляє «Польське радіо», відповідне рішення ухвалив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

    «Ми вважаємо, що допуск парусника в територіальні води Польщі суперечив би політиці поваги територіальної цілісності України і невизнання анексії Криму», — заявили в МЗС Польщі.

    Парусник «Сєдов» відправився у ювілейний 100-й круїз із порту Світлий під Калінінградом. Судно перейшло Радянському Союзу як частина репарацій після Другої Світової війни.

    Раніше через кримських курсантів «Сєдов» у свої територіальні води не допустила Естонія.

    МЗС Естонії напередодні повідомило, що навчальне судно «Сєдов» не отримало дозволу на вхід у територіальні води Естонії, оскільки на його борту є курсанти з окупованого Росією Криму. За оцінкою МЗС, допуск судна в Естонію суперечив би політиці невизнання анексії Криму. Захід «Сєдова» в естонські води був запланований на 13-14 квітня - за кілька днів до майбутнього візиту президента Естонії Керсті Кальюлайд до Москви. Про невидачу вітрильнику відповідного дозволу стало відомо в середу. Посольство Росії в Таллінні вже назвало цю заборону «недружнім актом».

    МЗС Росія Польща Естонія посольство уряд
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