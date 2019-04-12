Польща не пустила російське судно в свої територіальні води через кримських курсантів

Як повідомляє «Польське радіо», відповідне рішення ухвалив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

«Ми вважаємо, що допуск парусника в територіальні води Польщі суперечив би політиці поваги територіальної цілісності України і невизнання анексії Криму», — заявили в МЗС Польщі.

Парусник «Сєдов» відправився у ювілейний 100-й круїз із порту Світлий під Калінінградом. Судно перейшло Радянському Союзу як частина репарацій після Другої Світової війни.

Раніше через кримських курсантів «Сєдов» у свої територіальні води не допустила Естонія.

МЗС Естонії напередодні повідомило, що навчальне судно «Сєдов» не отримало дозволу на вхід у територіальні води Естонії, оскільки на його борту є курсанти з окупованого Росією Криму. За оцінкою МЗС, допуск судна в Естонію суперечив би політиці невизнання анексії Криму. Захід «Сєдова» в естонські води був запланований на 13-14 квітня - за кілька днів до майбутнього візиту президента Естонії Керсті Кальюлайд до Москви. Про невидачу вітрильнику відповідного дозволу стало відомо в середу. Посольство Росії в Таллінні вже назвало цю заборону «недружнім актом».