Польща спостерігає за російським вітрильником, на борту якого курсанти з Криму - МЗС



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Після відмови Естонії впустити російський вітрильник у свої територіальні води, він взяв курс на польський порт «Гдиня»

Естонія не впустила російський корабель у свої територіальні води

Міністерство закордонних справ Польщі повідомило, що спостерігає за розвитком ситуації навколо російського вітрильника «Сєдов», на борту якого 70-ти курсантів Керченського державного морського технологічного університету. Про це повідомила прес-служба польського зовнішньополітичного відомства, інформує tvp.info.

Зазначається, що Естонія не впустила корабель у свої територіальні води.

«Ми моніторимо ситуацію», - підкреслила речниця МЗС Польщі Ева Сувара.

Вона додала, що МЗС Польщі перебуває у цій справі в постійному контакті з естонськими колегами.

Відомо, що після відмови Естонії впустити російський вітрильник у свої територіальні води, він взяв курс на польський порт «Гдиня».

Як повідомлялося, МЗС Естонії напередодні повідомило, що навчальне судно «Сєдов» не отримало дозволу на вхід у територіальні води Естонії, оскільки на його борту є курсанти з окупованого Росією Криму. За оцінкою МЗС, допуск судна в Естонію суперечив би політиці невизнання анексії Криму. Захід «Сєдова» в естонські води був запланований на 13-14 квітня - за кілька днів до майбутнього візиту президента Естонії Керсті Кальюлайд до Москви. Про невидачу вітрильнику відповідного дозволу стало відомо в середу. Посольство Росії в Таллінні вже назвало цю заборону «недружнім актом».

У середині березня 2019 року Департамент зовнішньої розвідки Естонії в своїй щорічній доповіді зазначив, що цивільні судна з Росії все частіше виконують завдання російської розвідки. Крім того, за оцінкою департаменту, цивільні судна, в тому числі, великі вітрильники, займаються пропагандистською діяльністю.

Чотирьохщогловий 117,5-метровий барк «Сєдов» занесений до Книги рекордів Гіннеса, як найбільший навчальний вітрильник у світі, відвідував Таллінн у вересні 2018 року.

Крим було окуповано Росією навесні 2014 року. Абсолютна більшість країн світу, зокрема й Естонія, не визнають новий статус анексованого півострова і підтримують територіальну цілісність України.