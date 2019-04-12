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    У світі

    Польща спостерігає за російським вітрильником, на борту якого курсанти з Криму - МЗС

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    Після відмови Естонії впустити російський вітрильник у свої територіальні води, він взяв курс на польський порт &laquo;Гдиня&raquo; - Польща спостерігає за російським вітрильником, на борту якого курсанти з Криму - МЗС
    Після відмови Естонії впустити російський вітрильник у свої територіальні води, він взяв курс на польський порт «Гдиня»

    Естонія не впустила російський корабель у свої територіальні води

    Міністерство закордонних справ Польщі повідомило, що спостерігає за розвитком ситуації навколо російського вітрильника «Сєдов», на борту якого 70-ти курсантів Керченського державного морського технологічного університету. Про це повідомила прес-служба польського зовнішньополітичного відомства, інформує tvp.info.

    Зазначається, що Естонія не впустила корабель у свої територіальні води.

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    «Ми моніторимо ситуацію», - підкреслила речниця МЗС Польщі Ева Сувара.

    Вона додала, що МЗС Польщі перебуває у цій справі в постійному контакті з естонськими колегами.

    Відомо, що після відмови Естонії впустити російський вітрильник у свої територіальні води, він взяв курс на польський порт «Гдиня».

    Як повідомлялося, МЗС Естонії напередодні повідомило, що навчальне судно «Сєдов» не отримало дозволу на вхід у територіальні води Естонії, оскільки на його борту є курсанти з окупованого Росією Криму. За оцінкою МЗС, допуск судна в Естонію суперечив би політиці невизнання анексії Криму. Захід «Сєдова» в естонські води був запланований на 13-14 квітня - за кілька днів до майбутнього візиту президента Естонії Керсті Кальюлайд до Москви. Про невидачу вітрильнику відповідного дозволу стало відомо в середу. Посольство Росії в Таллінні вже назвало цю заборону «недружнім актом».

    У середині березня 2019 року Департамент зовнішньої розвідки Естонії в своїй щорічній доповіді зазначив, що цивільні судна з Росії все частіше виконують завдання російської розвідки. Крім того, за оцінкою департаменту, цивільні судна, в тому числі, великі вітрильники, займаються пропагандистською діяльністю.

    Чотирьохщогловий 117,5-метровий барк «Сєдов» занесений до Книги рекордів Гіннеса, як найбільший навчальний вітрильник у світі, відвідував Таллінн у вересні 2018 року.

    Крим було окуповано Росією навесні 2014 року. Абсолютна більшість країн світу, зокрема й Естонія, не визнають новий статус анексованого півострова і підтримують територіальну цілісність України.

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