Польща підтримала спрямування на Донбас оціночної місії ООН



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Польща готова сприяти розгортанню повноцінної миротворчої місії з мандатом ООН

Заступник глави МЗС Польщі зазначив, що ООН не повинна припиняти пошук свіжих ідей, щоб вийти з політичного глухого кута

Польща підтримує спрямування на Донбас технічної оціночної місії Організації Об'єднаних Націй для розробки варіантів введення багатонаціональної миротворчої операції під егідою ООН у цей регіон і готова сприяти цій роботі.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький під час дебатів на Генасамблеї ООН.

Ціхоцький зазначив, що ООН не повинна припиняти пошук свіжих ідей, щоб вийти з політичного глухого кута, знайти нові можливості й поліпшити ситуацію на місцях.

«Одна з таких ідей - це повноцінна миротворча місія з мандатом ООН, яка буде розгорнута в Україні. Ми розуміємо, що думки різняться щодо параметрів такої місії, проте ООН може щонайменше розпочати процес і спрямувати місію зі збирання фактів. Польща як непостійний член Ради безпеки ООН готова сприяти цій роботі», - сказав він.

Як відомо, президент України Петро Порошенко 20 лютого в ході робочого візиту до США взяв участь у роботі Генеральної асамблеї ООН, де вперше в історії цієї організації відбувалися пленарні дебати з нового пункту порядку денного: «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».

Зокрема президент попросив генсека ООН про оціночну місію для миротворців.

Крім того, Порошенко в ООН розповів, як їздив у Крим за місяць до анексії.

Також Порошенко закликав ООН не називати російську агресію проти України «конфліктом».

Порошенко заявив, що РФ готується до військового удару по Україні, і повномасштабна війна не є вже нереальною перспективою.

Зазначимо, що 33 країни закликали усі держави ООН покарати Росію санкціями за окупацію Криму.

Джерело: Інтерфакс-Україна