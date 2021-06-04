Польща пояснила, чому не може бути посередником у переговорах у Нормандському форматі

«Нам би дуже важко було бути посередником між жертвою і злочинцем»

Бартош Ціхоцькі наголосив, що Польща однозначно на боці України та Грузії, які потерпають від неадекватних дій Росії

Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі в інтерв’ю «Главкому» розповів, чому Польща може набагато більше зробити для України та Грузії, якщо буде поза Нормандським форматом.

«Всі ми розуміємо, що справа не у форматі, а у відсутності політичного бажання, щоби цей конфлікт закінчити. Мені також здається, що участь у такому форматі змушує приміряти на собі роль посередника. Німеччина і Франція змушені бути посередниками. Нам би дуже важко було бути посередником між жертвою і злочинцем», – висловив думку дипломат.

Бартош Ціхоцькі додав, що Польща однозначно на боці жертви, і її роль у випадку агресії РФ проти Грузії, чи проти України полягає в тому, щоби кінцевий компроміс пересувати в бік жертви, аби забезпечити її права.

«На мій погляд, ми можемо більше зробити, перебуваючи на даний момент поза цим форматом», – резюмував посол.

Додамо, що Польща не є прихильницею політики покращення відносин з Росією без виконання нею норм міжнародного права. Польський міністр Яцек Чапутович зазначав, що Варшава не має планів увійти до Нормандського формату переговорів, за який несуть відповідальність Франція, Німеччина, Росія та Україна.

Нагадаємо, що голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що перенесення переговорів з Білорусі дозволило б змінити формат ТКГ. На його думку, переговорний процес в ТКГ міг би вийти на рівень посадових осіб.