Посол Польщі: Зміна Нормандського формату торпедувалася не Німеччиною, а країною, яка починається на іншу букву

Дипломат підкреслив, що в питанні про зміну формату протидіяла не Німеччина

«Ми наполягали на такому переформатуванні, аби там був представлений Європейський Союз та США»

Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі в інтерв’ю «Главкому» розповів, чи може постати питання приєднання до Нормандського формату президента Анджея Дуди після того, як Ангела Меркель покине посаду канцлерки.

«Перш за все ми наполягали на такому переформатуванні, щоби там був представлений Європейський Союз та США», – наголосив посол.

Дипломат додав, що нещодавно ознайомився із статтею Олексія Резнікова (міністра з питань інтеграції тимчасово окупованих територій) про долучення консультацій у форматі країн-підписантів Будапештського меморандуму.

«Зміна цього формату торпедувалася не Німеччиною, а країною, яка починається на іншу букву», – підкреслив Бартош Ціхоцькі.

Нагадаємо, що Анджей Дуда виступав з ідеєю щодо розширення Нормандського формату (Німеччина, Франція, Україна, Росія) за рахунок підключення до перемовин Польщі та інших країн – з метою розв’язання військового конфлікту на сході України внаслідок російської агресії.

На його думку, розширення Нормандського формату потенційно могло б посилити сторону переговорів, що протистоїть Росії, але водночас зменшило б виняткову роль Німеччини та її «миротворчої» концепції у переговорах.

Додамо, що голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що перенесення переговорів з Білорусі дозволило б змінити формат ТКГ. На його думку, переговорний процес в ТКГ міг би вийти на рівень посадових осіб. Про він заявив в ефірі каналу «Україна 24».

Під час останньої зустрічі радників урядів учасників Нормандського формату представники Німеччини та Франції не змогли прямо визнати Росію агресором на Донбасі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що потрібно продовжувати роботу в Нормандському форматі для врегулювання конфлікту на Донбасі. За її словами, ситуація в Білорусі не вплине на процес, хоч домовленості, які обговорюють у «Нормандії», називаються мінськими.