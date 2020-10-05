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    Польща скасувала церемонію складання присяги оновленим урядом

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    В уряді повідомили, що епідеміологічні служби почали перевірку, чим в останні дні займався міністр освіти - Польща скасувала церемонію складання присяги оновленим урядом
    В уряді повідомили, що епідеміологічні служби почали перевірку, чим в останні дні займався міністр освіти

    Сьогодні на коронавірус захворів міністр освіти та науки

    У Польщі скасували церемонію складання присяги оновленим урядом у президентському палаці через коронавірус в одного з міністрів. Про це повідомляє RMF24.

    «У зв'язку з хворобою Пшемислава Чарнека проводиться епідеміологічне розслідування; прем'єр-міністр Матеуш Моравецький звернувся до президента з проханням змінити термін складання присяги урядом», – повідомив прессекретар уряду Пьотр Мюллер.

    Зазначається, що коронавірусна інфекція у Пшемислава Чарнека була виявлена сьогодні.

    «Політик мав сьогодні обійняти посаду міністра освіти і науки», – йдеться у повідомленні.

    В уряді повідомили, що епідеміологічні служби почали перевірку, чим в останні дні займався Пшемислав Чарнек, з ким він зустрічався і з ким зустрічалися ці люди.

    Як повідомлялося, у світі станом на ранок 5 жовтня коронавірусом заразилися вже 35441576 людейВід початку пандемії померло 1 042 579  осіб і одужало 26 647956 людей.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 4 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 3 774 людини. Також відомо, що 1 145 пацієнтів вчора одужали, а 33 — померли від ускладнень. Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 230 233 особи, з них 101 252 видужали, летальних випадків — 4430.

    Польща міністр інфекція уряд коронавірус
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