У світі коронавірусом заразилися вже понад 35,4 млн людей



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Найбільша кількість хворих на коронавірус у США, Індії та Бразилії

Від початку пандемії померло 1 042 579 осіб і одужало 26 647956 людей

У світі станом на ранок 5 жовтня коронавірусом заразилися вже 35441576 людей. Про це свідчать дані Worldometer.

Від початку пандемії померло 1 042 579 осіб і одужало 26 647956 людей.

За нову добу було зафіксовано вже 9 282 нових випадки зараження і 280 нових смертей. Найбільша кількість - у Мексиці (3 712 хворих і 208 загиблих).

У США на сьогодні зареєстровано 7 636 912 випадків Covid-19, в Індії 6 623 815, а в Бразилії 4 915 289.

Як повідомлялося, ВООЗ зареєструвала тести на Covid-19, які показують результат вже через 15-30 хвилин.

Також в Україні за минулу добу, 4 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 3 774 людини. Також відомо, що 1 145 пацієнтів вчора одужали, а 33 — померли від ускладнень. Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 230 233 особи, з них 101 252 видужали, летальних випадків — 4430.