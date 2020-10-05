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    У світі коронавірусом заразилися вже понад 35,4 млн людей

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    Найбільша кількість хворих на коронавірус у США, Індії та Бразилії - У світі коронавірусом заразилися вже понад 35,4 млн людей
    Найбільша кількість хворих на коронавірус у США, Індії та Бразилії

    Від початку пандемії померло 1 042 579 осіб і одужало 26 647956 людей

    У світі станом на ранок 5 жовтня коронавірусом заразилися вже 35441576 людей. Про це свідчать дані Worldometer.

    Від початку пандемії померло 1 042 579  осіб і одужало 26 647956 людей.

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    За нову добу було зафіксовано вже 9 282 нових випадки зараження і 280 нових смертей. Найбільша кількість - у Мексиці (3 712 хворих і 208 загиблих).

    У США на сьогодні зареєстровано 7 636 912 випадків Covid-19, в Індії 6 623 815, а в Бразилії 4 915 289.

    Як повідомлялося, ВООЗ зареєструвала тести на Covid-19, які показують результат вже через 15-30 хвилин.

    Також в Україні за минулу добу, 4 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 3 774 людини. Також відомо, що 1 145 пацієнтів вчора одужали, а 33 — померли від ускладнень. Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 230 233 особи, з них 101 252 видужали, летальних випадків — 4430.

    хвороби вірус ВООЗ коронавірус
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