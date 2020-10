У США поставили 20 тисяч порожніх стільців у пам'ять про померлих від Covid-19

Неподалік Білого дому встановили 20 тисяч стільців, які символізують померлих від коронавірусу американців

На вихідних напроти Білого дому активісти встановили 20 тисяч порожніх стільців, кожен з яких символізує 10 американців, які померли від Covid-19. Про це повідомляє американське видання The Washigton Post.

Минулого місяця в США кількість померлих від коронавірусу перевищила 200 000 осіб, а група Covid Survivors for Change, покликана допомогти постраждалим від вірусу знайти групи підтримки та інші ресурси, оголосила неділю національним днем пам’яті.

WATCH: As the president remains in Walter Reed hospital with Covid-19, 20,000 chairs have been placed on the Ellipse to represent a fraction of the over 200,000 Americans who have died from the virus.



: @EvyMages pic.twitter.com/3mcxuYG2xO