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    У США поставили 20 тисяч порожніх стільців у пам'ять про померлих від Covid-19

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    <p>У Вашингтоні неподалік Білого дому встановили 20 тисяч стільців, які символізують померлих від коронавірусу американців</p> - У США поставили 20 тисяч порожніх стільців у пам'ять про померлих від Covid-19

    У Вашингтоні неподалік Білого дому встановили 20 тисяч стільців, які символізують померлих від коронавірусу американців

    Неподалік Білого дому встановили 20 тисяч стільців, які символізують померлих від коронавірусу американців

    На вихідних напроти Білого дому активісти встановили 20 тисяч порожніх стільців, кожен з яких символізує 10 американців, які померли від Covid-19. Про це повідомляє американське видання The Washigton Post.

    Минулого місяця в США кількість померлих від коронавірусу перевищила 200 000 осіб, а група Covid Survivors for Change, покликана допомогти постраждалим від вірусу знайти групи підтримки та інші ресурси, оголосила неділю національним днем пам’яті.

    Активісти закликають чиновників «зробити більше для розробки національного плану безпеки і відновлення».

    Нагадаємо, що спалах коронавірусної інфекції почався в кінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила поширення коронавірусу пандемією.

      США активісти Twitter коронавірус
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