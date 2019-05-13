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    Польща скасувала візит ізраїльської делегації

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    Польща скасувала візит ізраїльської делегації

    Польща вважає закритим питання з реституцією майна євреїв, конфіскованого під час Голокосту в період Другої світової війни

    Візит ізраїльської делегації на чолі з міністром соціальної рівності Елі Коеном до Польщі скасований.

    Про це йдеться у заяві польського МЗС.

    «Польська сторона вирішила скасувати візит ізраїльських офіційних осіб після того, як ізраїльська сторона в останню хвилину змінила склад делегації, а це передбачає, що переговори повинні були б сфокусуватися, головним чином, на питаннях, пов'язаних з реституцією власності», - говориться в заяві міністерства.

    Польща вважає закритим питання з реституцією майна євреїв, конфіскованого під час Голокосту в період Другої світової війни.

    Візит ізраїльської делегації був запланований на 13 травня.

    Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в лютому скасував візит польської делегації на саміт Вишеградської групи у Єрусалимі через заяви виконувача обов’язків міністра закордонних справ Ізраїлю Ісраеля Каца, який заявив, що «антисемітизм був уродженим у поляків перед Голокостом, під час і після нього».

    Кац не став вибачатися за свої слова про роль поляків у Голокості.

    Джерело: Європейська правда

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