Польща скасувала візит ізраїльської делегації



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Польща вважає закритим питання з реституцією майна євреїв, конфіскованого під час Голокосту в період Другої світової війни

Візит ізраїльської делегації на чолі з міністром соціальної рівності Елі Коеном до Польщі скасований.

Про це йдеться у заяві польського МЗС.

«Польська сторона вирішила скасувати візит ізраїльських офіційних осіб після того, як ізраїльська сторона в останню хвилину змінила склад делегації, а це передбачає, що переговори повинні були б сфокусуватися, головним чином, на питаннях, пов'язаних з реституцією власності», - говориться в заяві міністерства.

Польща вважає закритим питання з реституцією майна євреїв, конфіскованого під час Голокосту в період Другої світової війни.

Візит ізраїльської делегації був запланований на 13 травня.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в лютому скасував візит польської делегації на саміт Вишеградської групи у Єрусалимі через заяви виконувача обов’язків міністра закордонних справ Ізраїлю Ісраеля Каца, який заявив, що «антисемітизм був уродженим у поляків перед Голокостом, під час і після нього».

Кац не став вибачатися за свої слова про роль поляків у Голокості.

Джерело: Європейська правда