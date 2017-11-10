Польща сподівається на врегулювання історичних суперечок з Україною

Голова МЗС Польщі покладає великі надії на зустріч прем’єрів обох країн Яцек Чапутовіч

Міністр закордонних справ Польщі висловив надію на те, що історична суперечка з Україною буде врегульована. Про це Яцек Чапутовіч заявив незабаром після зустрічі з главою дипломатії Естонії в Варшаві. Йдеться, перш за все, про поправку до закону про інститут національної пам'яті, яка викликала критику як в Ізраїлі, так і в Україні, а також про



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Голова МЗС Польщі покладає великі надії на зустріч прем’єрів обох країн Яцек Чапутовіч

Міністр закордонних справ Польщі висловив надію на те, що історична суперечка з Україною буде врегульована. Про це Яцек Чапутовіч заявив незабаром після зустрічі з главою дипломатії Естонії в Варшаві.

Йдеться, перш за все, про поправку до закону про інститут національної пам'яті, яка викликала критику як в Ізраїлі, так і в Україні, а також про заборону на ексгумацію, яку повинен був провести польський Інститут національної пам'яті.

Чапутовіч зазначив, що Польща усвідомлює стурбованість української влади з приводу поправки до закону про свій інститут національної пам'яті. Міністр закордонних справ сподівається, що суперечку вдасться залагодити на зустрічі віце-прем'єрів Польщі та України, яка повинна відбутися наступного тижня.

«Я сподіваюся, що ця зустріч відбудеться. Принаймні, ми отримали цьому підтвердження. Ми запланували дискусію про історичні відносини між нашими країнами, ми також маємо намір домогтися дозволу з боку української влади на проведення ексгумаційних робіт», - сказав міністр.

Раніше Чапутовіч заявив, що необхідно зберегти санкції, введені Європейським союзом проти Росії.

У минулому році Україна заборонила польському інституту національної пам'яті проведення ексгумації на своїй території. Міністерство закордонних справ Польщі, в свою чергу, заборонило в'їзд до Польщі для ряду українських чиновників, що відповідають за історичну політику.

Джерело: Польське радіо