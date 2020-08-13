Країни Балтії та Польща готові допомогти Білорусі здолати кризу
Лідери чотирьох країн закликають президента Білорусі припинити насильство, звільнити затриманих і почати діалог з народом
Лідери Польщі, Литви, Латвії та Естонії запропонували своє посередництво для врегулювання ситуації в Білорусі. Вони також закликають зупинити насильство. Спільну заяву опубліковано у четвер, 13 серпня, на сайті президента Польщі.
У зверненні підкреслюється, що найближчі сусіди Білорусі в регіоні зацікавлені в стабільній, демократичній, процвітаючій і незалежній Білорусі.
Тому представників органів влади Білорусі закликають:
- знизити напруженість і припинити застосування сили проти громадян;
- негайно звільнити затриманих учасників протестів і припинити їх подальше переслідування;
- негайно ініціювати діалог з білоруським народом, прислухатися до голосу громадян і гарантувати свободу слова.
«Якщо білоруська влада виконає ці вимоги, двері для співпраці з міжнародним співтовариством має залишитися відкритою. Ізоляція - не шлях до процвітання і розвитку для жодної нації. Ми готові запропонувати своє посередницьке зобов'язання для досягнення мирного врегулювання в Білорусі та зміцнення незалежності та суверенітету Білорусі», - йдеться у зверненні.
Підписи під цією заявою поставили президент Польщі Анджей Дуда, президент Естонії Керсті Кальюлайд, президент Латвії Егілс Левітс і президент Литви Гітанас Науседа.
Разом з тим стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.
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