  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Країни Балтії та Польща готові допомогти Білорусі здолати кризу

    • Розсилка
    Олександр Лукашенко не реагує на те, що коїться в країні&nbsp; - Країни Балтії та Польща готові допомогти Білорусі здолати кризу
    Олександр Лукашенко не реагує на те, що коїться в країні 

    Лідери чотирьох країн закликають президента Білорусі припинити насильство, звільнити затриманих і почати діалог з народом

    Лідери Польщі, Литви, Латвії та Естонії запропонували своє посередництво для врегулювання ситуації в Білорусі. Вони також закликають зупинити насильство. Спільну заяву опубліковано у четвер, 13 серпня, на сайті президента Польщі. 

    У зверненні підкреслюється, що найближчі сусіди Білорусі в регіоні зацікавлені в стабільній, демократичній, процвітаючій і незалежній Білорусі. 

    Тому представників органів влади Білорусі закликають: 

    • знизити напруженість і припинити застосування сили проти громадян;
    • негайно звільнити затриманих учасників протестів і припинити їх подальше переслідування;
    • негайно ініціювати діалог з білоруським народом, прислухатися до голосу громадян і гарантувати свободу слова.

    «Якщо білоруська влада виконає ці вимоги, двері для співпраці з міжнародним співтовариством має залишитися відкритою. Ізоляція - не шлях до процвітання і розвитку для жодної нації. Ми готові запропонувати своє посередницьке зобов'язання для досягнення мирного врегулювання в Білорусі та зміцнення незалежності та суверенітету Білорусі», - йдеться у зверненні. 

    Підписи під цією заявою поставили президент Польщі Анджей Дуда, президент Естонії Керсті Кальюлайд, президент Латвії Егілс Левітс і президент Литви Гітанас Науседа.

    Разом з тим стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

    Читайте також: 

     

     

    Білорусь Польща Олександр Лукашенко Естонія Латвія криза протест Литва президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ