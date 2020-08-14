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    Лукашенко звернувся до білорусів: «Не висувайтеся на вулиці!»

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    Олександр Лукашенко закликає людей відмовитися від протестів&nbsp; - Лукашенко звернувся до білорусів: «Не висувайтеся на вулиці!»
    Олександр Лукашенко закликає людей відмовитися від протестів 

    Президент Білорусі заявив, що масові протести в країні «заводять» люди з-за кордону

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав не ходити на акції протесту в Білорусі. Він заявив, що масові протести в країні проти фальсифікації виборів президента нібито «заводять» люди з-за кордону.

    Про це він сказав на нараді з Радою безпеки з приводу ситуації в Білорусі 14 серпня, передає БелТА. Також політик закликав людей «не висовуватися на вулиці».

    «Не скажу, що катастрофа якась або аж надто перенапружена ситуація, але проблем вистачає і питань вистачає, які необхідно вирішувати.Ми сьогодні вже абсолютно чітко бачимо, що відбувається. Бачимо сьогодні дійових осіб. Як ми і говорили, «завідниками» цього всього і організаторами є люди з-за кордону», – стверджує Лукашенко.

    Він сказав, що у перших рядах протестів йдуть «люди з пристойним кримінальним минулим», «Ну і наші – де діти, де не зовсім уже діти», – сказав президент.

    Він звернувся до батьків підлітків і молодих людей із закликом «подивитися, де ваші діти».

    «Не висувайтеся ви зараз на вулиці! Зрозумійте, що вас і наших дітей використовують як гарматне м'ясо! Сьогодні вже понаїхали сюди з Польщі, Голландії, України, з цієї «Відкритої Росії», Навального і так далі і тому подібне. Уже агресія почалася проти країни» , – вважає Лукашенко.

    «Скажіть, а як військовій людині діяти? Мені що робити в цій ситуації? Ви хочете, щоб я сидів і чекав, поки Мінськ вгору перевернуть? Так ми потім не стабілізуємо обстановку. Тому треба зупинитися, взяти голову в руки і заспокоїтися. І дати нам навести порядок, розібратися з тими, хто приїхав сюди», – заявив він.

    Зазначимо, наразі багатотисячна колона вийшла на майдан Незалежності в Мінську, де розміщений Будинок уряду.

    Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв - 1,2%, Анна Канопацька - 1,67%, Сергій Черечень - 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

    Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п'ятницю, 14 серпня.

    Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

    Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.

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