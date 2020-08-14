Міністри ЄС дійшли згоди щодо санкцій проти Білорусі – ЗМі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євроміністри доручили підготувати перелік осіб, яких занесуть у чорний список Євросоюзу

Міністри закордонних справ всіх 27 країн Євросоюзу зробили перший крок для запровадження нових санкцій проти Білорусі через розгін протестувальників.

Про це повідомляє Reuters.

Так, міністри доручили підготувати перелік осіб, яких занесуть у чорний список Євросоюзу.

Кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк також повідомив про підготовку санкцій щодо Білорусі.

«Глави МЗС ЄС погодились дати зелене світло санкціям проти Білорусі. Робочі групи складуть списки», - повідомив Джозвяк у своєму Twitter.

За інформацією кореспондента, під час відеоконференції жоден з міністрів ЄС не висловився проти санкцій.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Зазначимо, сьогодні ввечері багатотисячна колона вийшла на майдан Незалежності в Мінську, де розміщений Будинок уряду.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв - 1,2%, Анна Канопацька - 1,67%, Сергій Черечень - 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п'ятницю, 14 серпня.

Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.





Читайте також: