Полторак: 2017 рік був сповненим звитяги і самопожертви
- Сьогодні, 21:28
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Міністр привітав військовослужбовців, які «на передовій, серед засніжених окопів, стримують агресора на рубежах мирної цивілізації»
Міністр оборони України Степан Полторак відзначив, що 2017 рік був сповненим звитяги і самопожертви, а також додав, що «ми не зробили жодного кроку назад».
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«2017 рік був сповненим звитяги і самопожертви. Наше військо щоденно демонструвало, захищаючи державний суверенітет та українські землі від агресора. Ми не зробили жодного кроку назад, не зважаючи на провокації ворога. Збройні Сили стали сильнішими й упевненішими в українській перемозі. І ця упевненість надає сил і наснаги в тому, що ми робимо», - зазначив Полторак.
Він також додав, що «нам вдалося багато тому, що ми відчували й відчуваємо підтримку всього народу України».
«Наше військо значно поліпшило своє тактичне становище. Ми навчилися генерувати та виконувати стратегічні речі. Успішно реалізовано головні завдання, поставлені у Стратегічному оборонному бюлетені на 2017-ий рік», - додав він.
Міністр також заявив, що Україна має контрактну армію, яка щороку отримує краще фінансування, матеріально-технічне забезпечення та вищі соціальні стандарти.
«Ми навчилися раціонально використовувати ресурси, які надає держава. Оборонна реформа свідчить не тільки про здорові амбіції, а й про спроможності відповідати на виклики та виконувати плани тривалої дії. Реформа набула необхідного темпу й стала незворотною. Ми здобули широку і практичну підтримку серед партнерів України у світі.
Відроджена армія відроджує українську державу. Це ключова формула. Отже, шановні українці, вітаю усіх вас з Новим 2018-им Роком та Різдвом Христовим!» - написав Полторак.
Він також привітав військовослужбовців, які «на передовій, серед засніжених окопів, стримують агресора на рубежах мирної цивілізації» і закликав українців молитися «за наших захисників, яким я щиро зичу повернення до рідних міст і родин живими й неушкодженими!».
Напередодні Полторак привітав звільнення утримуваних бойовиками українців та висловив сподівання, що в наступному році всі заручники повернуться додому.