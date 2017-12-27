Полторак сподівається, що наступного року будуть звільнені усі заручники

Міністр оборони запевнив, що Україна не забуває про співгромадян, які перебувають у полоні

Міністр оборони України Степан Полторак привітав звільнення утримуваних бойовиками українців та висловив сподівання, що в наступному році всі заручники повернуться додому. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. «Додому повернулися українські воїни, які тривалий час перебували в полоні бойовиків. Країна вітає своїх синів, на долю



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Петро Порошенко та Степан Полторак в очікуванні обміну полоненими

Міністр оборони запевнив, що Україна не забуває про співгромадян, які перебувають у полоні

Міністр оборони України Степан Полторак привітав звільнення утримуваних бойовиками українців та висловив сподівання, що в наступному році всі заручники повернуться додому.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Додому повернулися українські воїни, які тривалий час перебували в полоні бойовиків. Країна вітає своїх синів, на долю яких випали важкі випробування! Щиро сподіваюся, що в 2018 році будуть звільнені всі заручники і вони повернуться до своїх рідних і товаришів», - заявив міністр.

Полторак також запевнив, що Україна не забуває про співгромадян, які перебувають у полоні і побажав їх рідним і близьким життєвої стійкості, надії і віри в загальну Перемогу.

Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.

За інформацією Червоного хреста більшість утримуваних з обох боків лінії зіткнення у задовільному стані.

Петро Порошенко після звільнення заручників заявив, що Україна своїх не кидає, і цим ми відрізняємось від окупанта.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак стверджує, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Це перший за останні два роки й наразі найбільший подібний обмін.

Вночі 28 грудня звільнені з полону українці прибули в аеропорт «Бориспіль».

Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році за формулою «70 на 20».