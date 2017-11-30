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    Полторак анонсував збільшення фінансування аеророзвідки

    Полторак зазначив, що досвід аеророзвідки, набутий в ході бойових дій на сході, є дуже цінним для України
    Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що в 2018 році планується збільшити фінансування на аеророзвідку. Про це він повідомив у ході зустрічі з керівником Центру підтримки аеророзвідки Марією Берлінською, волонтером Інною Шевчук і полковником Маратом Утюшевим, повідомляє прес-служба Міноборони. «Керівник вітчизняного
    • Сьогодні, 07:07
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    Аеророзвідник
    Аеророзвідник

    Полторак зазначив, що досвід аеророзвідки, набутий в ході бойових дій на сході, є дуже цінним для України

    Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що в 2018 році планується збільшити фінансування на аеророзвідку.

    Про це він повідомив у ході зустрічі з керівником Центру підтримки аеророзвідки Марією Берлінською, волонтером Інною Шевчук і полковником Маратом Утюшевим, повідомляє прес-служба Міноборони.

    «Керівник вітчизняного оборонного відомства наголосив, що наступного року планується збільшити фінансування на закупівлю, утримання та обслуговування БПЛА, підготовку спеціалістів, створення відповідних підрозділів у бойових частинах ЗС України», - йдеться у повідомленні.

    Полторак також зазначив, що досвід аеророзвідки, набутий в ході бойових дій на сході, є дуже цінним для України.

    До слова, 25 листопада міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак здійснив робочу поїздку в район проведення АТО.

    Як повідомляв «Главком», міністр оборони України Степан Полторак вваждає, що ситуація на сході України є загрозою всьому західному світу та сигналом для інших країн.

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