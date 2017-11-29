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    Полторак: ситуація на сході України - це загроза всьому західному світу

    На думку Полторака, конфлікт на Донбасі є сигналом для інших країн, як може розвиватися ситуація
    Міністр оборони України Степан Полторак вваждає, що ситуація на сході України є загрозою всьому західному світу та сигналом для інших країн. Про це Полторак заявив під час зустрічі з президентом Світового конгресу українців Євгеном Чолієм, - інформує прес-служба Міноборони. «Ситуація на сході України - це загроза всьому західному
    • Сьогодні, 04:49
    • Розсилка
    Міністр оборони України Степан Полторак
    Міністр оборони України Степан Полторак

    На думку Полторака, конфлікт на Донбасі є сигналом для інших країн, як може розвиватися ситуація

    Міністр оборони України Степан Полторак вваждає, що ситуація на сході України є загрозою всьому західному світу та сигналом для інших країн.

    Про це Полторак заявив під час зустрічі з президентом Світового конгресу українців Євгеном Чолієм, - інформує прес-служба Міноборони.

    «Ситуація на сході України - це загроза всьому західному світу, тому протистояння інформаційним викликам не гаслами, а діями є ефективним та результативним, ми маємо спільно протистояти інформаційним викликам», -зазначив Полторак.

    На його думку, конфлікт на Донбасі є сигналом для інших країн, як може розвиватися ситуація.

    Натомість президент Світового конгресу українців Євген Чолій запевнив у продовженні підтримки та допомоги Україні.

    «Можете сподіватися на нашу потужну підтримку. Світ має розуміти, що це є не суто україно-російський конфлікт, а світова загроза. Якщо Україна захистить свої кордони, то вона забезпечить цим стабільність в регіоні», — зазначив Чолій.

    До слова, 25 листопада міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак здійснив робочу поїздку в район проведення АТО.

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