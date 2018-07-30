Поляка, який пошкодив щити на Меморіалі орлят у Львові, оштрафували на 85 грн



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Поляка визнали винним за статтею дрібне хуліганство

Суд у Львові зобов'язав мешканця Польщі сплатити 85 грн штрафу за пошкодження щитів довкола скульптур левів на території польських військових поховань, що в межах Личаківського цвинтаря.

Як повідомили у міськраді Львова, судове засідання відбулося у неділю, 29 липня. Поляка визнали винним за статтею дрібне хуліганство. Він також має заплатити 340 грн судового збору.

Зазначається, що на судовому засіданні був також присутній представник Генерального консульства Польщі у Львові.

Нагадаємо, 28 липня група невідомих осіб спортивної зовнішності пошкодила щити, які закривають скульптури левів, на Меморіалі орлят у Львові.

Затримати вдалося лише одного зловмисника.