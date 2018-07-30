  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поляка, який пошкодив щити на Меморіалі орлят у Львові, оштрафували на 85 грн

    • Розсилка
    Поляка, який пошкодив щити на Меморіалі орлят у Львові, оштрафували на 85 грн

    Поляка визнали винним за статтею дрібне хуліганство

    Суд у Львові зобов'язав мешканця Польщі сплатити 85 грн штрафу за пошкодження щитів довкола скульптур левів на території польських військових поховань, що в межах Личаківського цвинтаря.

    Як повідомили у міськраді Львова, судове засідання відбулося у неділю, 29 липня. Поляка визнали винним за статтею дрібне хуліганство. Він також має заплатити 340 грн судового збору.

    Зазначається, що на судовому засіданні був також присутній представник Генерального консульства Польщі у Львові.

    Нагадаємо, 28 липня група невідомих осіб спортивної зовнішності пошкодила щити, які закривають скульптури левів, на Меморіалі орлят у Львові.

    Затримати вдалося лише одного зловмисника.

    Читайте також
    суд кримінал Польща вандалізм Львів штраф
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ