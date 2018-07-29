Група молодиків пошкодила огорожу Меморіалу орлят у Львові



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Фото: Zaxid.net Один зі зловмисників сказав польською мовою, що вирішив «визволити левів»

За інформацією ЗМІ, затриманий назвався жителем Кракова Матеушем Пасеком

У суботу, 28 липня, група чоловіків спортивної статури пошкодила дерев'яні реставраційні щити, які закривають скульптури левів, на Меморіалі орлят у Львові.

Про це повідомив директор Личаківського кладовища Михайло Нагай виданню Zaxid.net.

«Вони пошкодили щити, повиривали цілі шматки і рушили до входу. Уже на вході цих людей спробувала затримати наша охорона. Однак чоловікам вдалося вирватися за браму, і там вони почали розбігатися хто куди», – зазначив він.

Поліція затримала одного зі зловмисників. За словами Нагая, він сказав польською мовою, що вирішив «визволити левів».

«Це абсолютно неприпустима поведінка, яку інакше як провокацією назвати не можна», – підкреслив директор Личаківського кладовища.

За інформацією ЗМІ, затриманий назвався жителем Кракова Матеушем Пасеком. Чоловік повідомив, що загалом у групі було дев'ятеро осіб. Вони зупинилися в одному зі львівських хостелів.

Як відомо, повернення левів на Цвинтар Орлят у 2015 році призвело до політичного скандалу, оскільки перевезення здійснили з ініціативи польського міністерства культури без погодження з відповідними українськими органами влади. Відтоді скульптури стояли закриті дерев'яними щитами.

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