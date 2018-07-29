  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Група молодиків пошкодила огорожу Меморіалу орлят у Львові

    • Розсилка
    <p>Один зі зловмисників сказав польською мовою, що вирішив &laquo;визволити левів&raquo;</p> - Група молодиків пошкодила огорожу Меморіалу орлят у Львові
    Фото: Zaxid.net

    Один зі зловмисників сказав польською мовою, що вирішив «визволити левів»

    За інформацією ЗМІ, затриманий назвався жителем Кракова Матеушем Пасеком

    У суботу, 28 липня, група чоловіків спортивної статури пошкодила дерев'яні реставраційні щити, які закривають скульптури левів, на Меморіалі орлят у Львові.

    Про це повідомив директор Личаківського кладовища Михайло Нагай виданню Zaxid.net.

    «Вони пошкодили щити, повиривали цілі шматки і рушили до входу. Уже на вході цих людей спробувала затримати наша охорона. Однак чоловікам вдалося вирватися за браму, і там вони почали розбігатися хто куди», – зазначив він.

    Поліція затримала одного зі зловмисників. За словами Нагая, він сказав польською мовою, що вирішив «визволити левів».

    «Це абсолютно неприпустима поведінка, яку інакше як провокацією назвати не можна», – підкреслив директор Личаківського кладовища.

    За інформацією ЗМІ, затриманий назвався жителем Кракова Матеушем Пасеком. Чоловік повідомив, що загалом у групі було дев'ятеро осіб. Вони зупинилися в одному зі львівських хостелів.

    Як відомо, повернення левів на Цвинтар Орлят у 2015 році призвело до політичного скандалу, оскільки перевезення здійснили з ініціативи польського міністерства культури без погодження з відповідними українськими органами влади. Відтоді скульптури стояли закриті дерев'яними щитами.

    Дивіться також: як буде виглядати меморіал воїнам, які загинули на Донбасі.

    Національна поліція України кримінал Польща вандалізм Львів дошка пам'яті
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ