Помер один з командирів полку «Азов»



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Причину смерті Ігоря Прозапаса в «Азові» не вказали

Ігор Прозапас був заступником командира полку із застосування артилерії

Пішов з життя один із командирів полку «Азов» Ігор Прозапас із позивним Кіхот.

Про це у неділю повідомляє «Азов» на своїй сторінці у Facebook.

Ігор Прозапас був заступником командира полку із застосування артилерії. Причину смерті бійця в «Азові» не вказали.

Прозапас приєднався до «Азова» в 2015 році, був яскравим представником нової військової еліти, представляв покоління справжніх бойових офіцерів. Під його авторством вийшло кілька наукових статей. Серед них – стаття про систему управління вогнем ISTAR у сучасному військовому конфлікті.

«Друг Кіхот завжди залишиться в наших серцях хоробрим воїном, людяним командиром і вірним побратимом. Його справжня відданість боротьбі і нашій спільній ідеї є прикладом для наступних поколінь!», – написали у «Азові».

До слова, окупанти у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 2 червня два рази порушили режим припинення вогню.