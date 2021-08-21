Помер український письменник Дмитро Чередниченко

Дмитро Чередниченко залишив після себе низку літературних досліджень та перекладів

Письменник, перекладач і літературознавець помер 20 серпня на 86-му році життя

Про смерть Чередниченка повідомила його дочка, письменниця Оляна Рута у Facebook.

«Ховатимуть тата в селі Тарасівка на Бориспільщині», – написала вона.

Повідомляється, що прощання з Дмитром Чередниченком відбудеться у понеділок, 23 серпня, о 10:00 біля моргу на території Київської міської клінічної лікарні №8, що на вул. Кондратюка, 8.

Згідно з інформацією на сайті Національної спілки письменників України, Дмитро Чередниченко є автором кількох десятків поетичних і прозових книжок, численних перекладів з литовської, латиської, білоруської, чеської та інших мов. Друкувався у Литві, Білорусі, Латвії, Польщі, Чехії, Словаччині, Болгарії, Азербайджані, Монголії, США, Канаді.

Автор досліджень про Павла Чубинського, Степана Васильченка, Василя Сухомлинського, Кирила Стеценка, Михайла Кипу, Леоніда Полтаву, Ганну Черінь, Олексу Кобця, рід Симиренків, національну символіку; розвідок про українських та литовських письменників, художників, педагогів, про українсько-литовські літературні взаємини.

Впродовж багатьох років Чередниченко очолював літературне об’єднання «Радосинь» при Національній спілці письменників.

Як повідомляв «Главком», 8 серпня помер відомий український художник Олександр Ройтбурд, йому було 59 років. Причиною смерті стало онкологічне захворювання.

Також Юлія Тимошенко побачила символізм в останній роботі художника.