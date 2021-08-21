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    Помер український письменник Дмитро Чередниченко

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    Дмитро Чередниченко залишив після себе низку літературних досліджень та перекладів - Помер український письменник Дмитро Чередниченко
    Дмитро Чередниченко залишив після себе низку літературних досліджень та перекладів
    Фото з відкритих джерел

    Письменник, перекладач і літературознавець помер 20 серпня на 86-му році життя

    Про смерть Чередниченка повідомила його дочка, письменниця Оляна Рута у Facebook.

    «Ховатимуть тата в селі Тарасівка на Бориспільщині», – написала вона.

    Повідомляється, що прощання з Дмитром Чередниченком відбудеться у понеділок, 23 серпня, о 10:00 біля моргу на території Київської міської клінічної лікарні №8, що на вул. Кондратюка, 8.

    Згідно з інформацією на сайті Національної спілки письменників України, Дмитро Чередниченко є автором кількох десятків поетичних і прозових книжок, численних перекладів з литовської, латиської, білоруської, чеської та інших мов. Друкувався у Литві, Білорусі, Латвії, Польщі, Чехії, Словаччині, Болгарії, Азербайджані, Монголії, США, Канаді.

    Автор досліджень про Павла Чубинського, Степана Васильченка, Василя Сухомлинського, Кирила Стеценка, Михайла Кипу, Леоніда Полтаву, Ганну Черінь, Олексу Кобця, рід Симиренків, національну символіку; розвідок про українських та литовських письменників, художників, педагогів, про українсько-литовські літературні взаємини.

    Впродовж багатьох років Чередниченко очолював літературне об’єднання «Радосинь» при Національній спілці письменників.

    Як повідомляв «Главком», 8 серпня помер відомий український художник Олександр Ройтбурд, йому було 59 років. Причиною смерті стало онкологічне захворювання.

    Також Юлія Тимошенко побачила символізм в останній роботі художника.

    Теги: смерть Олександр Ройтбурд письменник
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    Помер український письменник Дмитро Чередниченко