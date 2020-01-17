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    У світі

    Помер син Толкіна, який малював карти для Володаря перснів

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    Крістофер Толкін - Помер син Толкіна, який малював карти для Володаря перснів
    Крістофер Толкін
    Фото: twitter.com/TolkienSociety

    знамениті карти до Володаря перснів, якими були ілюстровані всі видання. Крістофер Толкін також був самостійним визнаним письменником

    Крістофер Толкін, син британського письменника Джона Толкіна, помер у Франції у віці 95 років.

    Про це повідомило Міжнародне товариство Толкіна в Twitter.

    Крістофер - третій і молодший син автора романів Хоббіт, або Туди і назад і Володар перснів. Саме він намалював знамениті карти до Володаря перснів, якими були ілюстровані всі видання.

    Крістофер Толкін також був самостійним визнаним письменником. Однак прославився він переважно завдяки доопрацюванню творів батька.

    Так, Крістофер допрацював і опублікував незакінчений Сильмарілліон і випустив 12-томну Історію Середзем'я. Син Толкіна відомий і як перекладач ряду скандинавських саг, зокрема Саги про Хервер і Хейдреке.

    смерть Twitter письменник
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