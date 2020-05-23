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    Суспільство

    Помер багаторічний генеральний директор «Київхліба»

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    Генеральний директор &laquo;Київхліба&raquo; Володимир Череда - Помер багаторічний генеральний директор «Київхліба»
    Генеральний директор «Київхліба» Володимир Череда

    Володимир Череда помер на 61 році життя

    Помер генеральний директор одного з найбільших виробників хліба в Україні – компанії «Київхліб» Володимир Череда.

    «Сьогодні на 61-му році пішов із життя  Володимир Вікторович Череда  – голова правління ПАТ «Київхліб», президент Всеукраїнської асоціації пекарів. Володимир Череда багато років очолював  найбільше підприємство з виробництва  хліба, його ім’я тісно пов’язане із становленням та розвитком хлібопекарської галузі України. Колектив компанії з сумом  сприйняв цю звістку і висловлює найщиріші співчуття родині Володимира Вікторовича. Вічна і світла пам’ять людині, батькові, другу, наставнику та патріоту», – повідомили у компанії «Київхліб»

    Про поховальну панахиду буде повідомлено пізніше.

    Володимир Череда розпочав працю у 1981 році майстром-пекарем Київського хлібокомбінату №1, потім працював слюсаром-ремонтником, старшим майстром і заступником директора цього підприємства. У 1995 році  став директором підприємства «Київхліб» «Хлібокомбінат №10». З 2011 році був головою правління «Київхліба».

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