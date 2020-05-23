Помер багаторічний генеральний директор «Київхліба»



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Генеральний директор «Київхліба» Володимир Череда

Володимир Череда помер на 61 році життя

Помер генеральний директор одного з найбільших виробників хліба в Україні – компанії «Київхліб» Володимир Череда.

«Сьогодні на 61-му році пішов із життя Володимир Вікторович Череда – голова правління ПАТ «Київхліб», президент Всеукраїнської асоціації пекарів. Володимир Череда багато років очолював найбільше підприємство з виробництва хліба, його ім’я тісно пов’язане із становленням та розвитком хлібопекарської галузі України. Колектив компанії з сумом сприйняв цю звістку і висловлює найщиріші співчуття родині Володимира Вікторовича. Вічна і світла пам’ять людині, батькові, другу, наставнику та патріоту», – повідомили у компанії «Київхліб»

Про поховальну панахиду буде повідомлено пізніше.

Володимир Череда розпочав працю у 1981 році майстром-пекарем Київського хлібокомбінату №1, потім працював слюсаром-ремонтником, старшим майстром і заступником директора цього підприємства. У 1995 році став директором підприємства «Київхліб» «Хлібокомбінат №10». З 2011 році був головою правління «Київхліба».