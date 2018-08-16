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    Померла легенда ритм-енд-блюзу Арета Франклін

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    Ареті Франклін було 76 років - Померла легенда ритм-енд-блюзу Арета Франклін
    Ареті Франклін було 76 років

    Арету Франклін називали королевою соулу, а її найвідомішою піснею стала композиція Respect 1967 року, яку вважають гімном фемінізму

    У США померла відома співачка Арета Франклін після тривалої хвороби, їй було 76 років.

    Про це повідомляє Associated Press з посиланням на її агента Гвендолін Куінн.

    Причиною смерті співачки став рак підшлункової залози, який діагностували у Франклін кілька років тому. Останні дні стан зірки сильно погіршився, вона перебувала у своєму будинку в Детройті в оточенні близьких і рідних.

    Арета Франклін - відома соул і ритм-енд-блюз-співачка. Перша жінка, ім'я якої з'явилося у Залі слави рок-н-ролу. У 2008 році журнал Rolling Stone визнав Арету Франклін найвидатнішою співачкою в історії.

    Арету Франклін називали королевою соулу, а її найвідомішою піснею стала композиція Respect 1967 року, яку вважають гімном фемінізму.


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