Померла легенда ритм-енд-блюзу Арета Франклін
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Арету Франклін називали королевою соулу, а її найвідомішою піснею стала композиція Respect 1967 року, яку вважають гімном фемінізму
У США померла відома співачка Арета Франклін після тривалої хвороби, їй було 76 років.
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на її агента Гвендолін Куінн.
Причиною смерті співачки став рак підшлункової залози, який діагностували у Франклін кілька років тому. Останні дні стан зірки сильно погіршився, вона перебувала у своєму будинку в Детройті в оточенні близьких і рідних.
Арета Франклін - відома соул і ритм-енд-блюз-співачка. Перша жінка, ім'я якої з'явилося у Залі слави рок-н-ролу. У 2008 році журнал Rolling Stone визнав Арету Франклін найвидатнішою співачкою в історії.
Арету Франклін називали королевою соулу, а її найвідомішою піснею стала композиція Respect 1967 року, яку вважають гімном фемінізму.