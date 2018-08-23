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    Помпео поговорив з Лавровим про Сенцова

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    Майк Помпео - Помпео поговорив з Лавровим про Сенцова
    Майк Помпео

    В МЗС РФ заявили, що держсекретарю США «дали відповідні роз'яснення» стосовно Сенцова

    Державний секретар США Майк Помпео 23 серпня провів телефонну розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

    Як повідомляє прес-служба МЗС РФ, телефонна розмова відбулася за американською ініціативою.

    Зазначається, що при обміні думками з актуальних міжнародних тем основна увага була приділена ситуації в Сирії.

    Також, як повідомили в російському МЗС, Помпео «зачепив питання про Олега Сенцова, який відбуває покарання за звинуваченням в участі в терористичній діяльності».

    В повідомленні МЗС РФ зазначається, що Помпео «дали відповідні роз'яснення» стосовно Сенцова. При цьому у міністерстві не уточнили подробиць.

    Нагадаємо, посол України у США Валерій Чалий в інтерв’ю «Главкому» розповів, як США впливають на Росію задля звільнення Олега Сенцова.

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