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    Помпео сьогодні зустрінеться з Путіним в Сочі

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    Візит Помпео до Росії - перший для нього як керівника зовнішньополітичного відомства США - Помпео сьогодні зустрінеться з Путіним в Сочі
    Візит Помпео до Росії - перший для нього як керівника зовнішньополітичного відомства США

    Переговори в Сочі стануть контактами найвищого рівня між представниками Росії і США після зустрічі Трампа і Путіна в Гельсінкі

    Державний секретар США Майк Помпео 14 травня планує зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним і міністром закордонних справ Сергієм Лавровим у чорноморському місті Сочі.

    Спочатку оголошений на 13 травня візит Помпео до Москви був скасований, щоб держсекретар у Брюсселі зміг узяти участь в обговоренні з європейськими лідерами ситуації навколо Ірану.

    Візит Помпео до Росії, перший для нього як керівника зовнішньополітичного відомства США, запланований на тлі збереження напруженості у відносинах між Вашингтоном і Москвою. Переговори в Сочі стануть контактами найвищого рівня між представниками Росії і США після зустрічі Трампа і Путіна в Гельсінкі в липні 2018 року.

    За даними Держдепартаменту, в Сочі обговорюватимуться контроль над озброєннями, криза в Венесуелі, війна на сході України і в Сирії, а також ситуація навколо Ірану.

    Раніше повідомлялося, що державний секретар США Майк Помпео скасував свою поїздку до Москви. Візит Помпео мав тривати з 12 по 14 травня. Зокрема, 13 травня держсекретар планував зустрітися в Москві з співробітниками американського посольства, представниками ділової еліти і студентами.

    У понеділок Помпео замість Москви поїхав до Брюсселя.

    Джерело: Радіо Свобода

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